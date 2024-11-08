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Руководителя казначейства в Павлодарской области уличили в продаже алкоголя

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 09:08 Фото: pexels
Госслужащая продала бутылку водки в вечернее время в кафе на вынос. Такую деятельность члены регионального Совета по этике признали недопустимой, передает Zakon.kz.

Павлодарский Совет по этике рассмотрел дело главы казначейства Успенского района Назым Сагатовой. Госслужащая была уличена полицейскими в реализации бутылки алкоголя на вынос в местном кафе в вечернее время.

"Установлено, что 15 августа 2024 года около 22 часов руководитель казначейства осуществила продажу алкогольной продукции – бутылки водки 38° на вынос в кафе в селе Успенка", – сказал прокурор района Бекбол Халмурзаев.

Глава районного казначейства свое нахождение в кафе объяснила тем, что пришла к своему другу, который владеет заведением и имеет инвалидность. Поэтому помогала ему получить по накладным товар от поставщиков, в том числе алкогольную продукцию. Продажу водки покупателю она отрицала.

По факту реализации алкоголя в неустановленное время сам владелец кафе Успенским райсудом уже привлечен к ответственности. Предпринимателю назначено административное взыскание в виде штрафа в сумме 206 тыс. тенге. В ходе данного судебного разбирательства покупатель водки настаивал, что продукцию ему реализовала именно Сагатова, которую он принял за продавца. В кафе в вечернее время за спиртным он отправился после удаления зуба, а за бутылку объемом 0,5 литров заплатил 2,5 тыс.тенге. Когда вышел на улицу, сотрудники полиции приобретенное изъяли и составили протокол.

Необычная деятельность руководителя казначейства, выявленная таким образом, заинтересовала прокуратуру района, которая и направила дело в Совет по этике.

Перед этим, пользуясь своим правом, госслужащая пыталась обжаловать акт прокуратуры в суде, но иск ей был возвращен.

"Реализация алкогольной продукции государственным служащим и неоднократное содействие в осуществлении предпринимательской деятельности является прямым нарушением статьи 13, пункта 5, части 1 статьи 50 Закона "О государственной службе". Согласно должностным инструкциям, в деятельность руководителя казначейства не входит приемка товаров по накладным от поставщиков. И реализация алкогольной продукции в ночное время в кафе. Продажа алкоголя в неустановленное время – актуальная проблема для всех уполномоченных органов. Между тем, государственная служащая вразрез этому оказывала содействие в развитии данной проблемы", – говорится в представлении прокуратуры.

В итоге члены Совета по этике проголосовали за дисциплинарное взыскание для руководителя казначейства в виде неполного служебного соответствия.

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