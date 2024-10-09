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В акимате Алматы поздравили участницу Паралимпийских игр Камилю Досмалову

Поздравили в акимате Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:20 Фото: акимат города Алматы
Камиля Досмалова - мастер спорта международного класса по пара-таеквондо, на прошедших XVII летних Паралимпийских играх в Париже заняла пятое место.

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов поздравил спортсменку и ее личного тренера Анвара Усенова с успешным выступлением, подчеркнув, что она служит примером силы воли и упорства.

В ходе встречи Бейбут Шаханов передал Камиле Досмаловой и ее тренеру благодарственные письма от имени премьер-министра Олжаса Бектенова.

Поздравили в акимате Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:20

Фото: акимат города Алматы

Бейбут Шаханов также вручил Камиле Досмаловой денежный сертификат на сумму 2 миллиона тенге, а Анвару Усенову — сертификат на 1,5 миллиона тенге. Кроме того, спортсменке предоставили служебное жилье.

Поздравили в акимате Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:20

Фото: акимат города Алматы

"Хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам, которые за нас болели, а также акимату Алматы за внимание и неоценимую поддержку. Для меня это важная опора для дальнейших достижений", — сказала Камиля Досмалова.
Поздравили в акимате Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:20

Фото: акимат города Алматы

На прошедшей Паралимпиаде сборная Казахстана завоевала рекордные девять медалей, из них 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Поздравили в акимате Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:20

Фото: акимат города Алматы

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