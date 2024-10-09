В Алматы участнице Паралимпийских игр Камиле Досмаловой подарили 2 млн тенге
Фото: акимат Алматы
Камиля Досмалова – мастер спорта международного класса по пара таеквондо. На прошедших XVII летних Паралимпийских играх в Париже она заняла пятое место, сообщает Zakon.kz.
Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов поздравил спортсменку и ее личного тренера Анвара Усенова с успешным выступлением, подчеркнув, что она служит примером силы воли и упорства.
Из рук чиновника Досмалова и ее наставник получили благодарственные письма от имени премьер-министра Олжаса Бектенова, а также денежные сертификаты: Досмалова – на сумму 2 млн тенге, а Усенов – на 1,5 млн.
Вдобавок спортсменке предоставили служебное жилье.
"Хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам, которые за нас болели, а также акимату Алматы за внимание и неоценимую поддержку. Для меня это важная опора для дальнейших достижений", – сказала Камиля Досмалова.
На прошедшей Паралимпиаде сборная Казахстана завоевала рекордные девять медалей, из них две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.
Ранее в аэропорту Алматы тепло встретили чемпионку Ангелину Лукас.
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