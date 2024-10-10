Приговор убийцам Дениса Тена суд оставил без изменений

Верховный суд РК 10 октября 2024 года рассмотрел кассационную жалобу Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова, признанных виновными в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Их защитник просил оправдать обоих.

"Судьями отказано в передаче дела на кассационное рассмотрение", – заявил судья Верховного суда.

Таким образом, ВС не нашел в работе суда или следствия нарушений или других оснований для того, чтобы принять дело к рассмотрению в кассационной коллегии.

14 января 2019 года обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов признал вину в содеянном. Помимо Киясова по делу проходили Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева.

17 января 2019 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор по делу об убийстве Дениса Тена. Нуралы Киясов признан виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к 18 годам лишения свободы. Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Жанар Толыбаева признана виновной и ей назначено 4 года лишения свободы.

Казахстанский фигурист Денис Тен умер от обильной кровопотери в результате схватки с автоворами, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмену было 25 лет.