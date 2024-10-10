Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Приговор убийцам Дениса Тена суд оставил без изменений

Приговор убийцам Дениса Тена суд оставил без изменений, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:44 Фото: Zakon.kz
Верховный суд РК 10 октября 2024 года рассмотрел кассационную жалобу Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова, признанных виновными в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Их защитник просил оправдать обоих.

"Судьями отказано в передаче дела на кассационное рассмотрение", – заявил судья Верховного суда.

Таким образом, ВС не нашел в работе суда или следствия нарушений или других оснований для того, чтобы принять дело к рассмотрению в кассационной коллегии.

14 января 2019 года обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов признал вину в содеянном. Помимо Киясова по делу проходили Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева. 

17 января 2019 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор по делу об убийстве Дениса Тена. Нуралы Киясов признан виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к 18 годам лишения свободы. Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Жанар Толыбаева признана виновной и ей назначено 4 года лишения свободы.

Казахстанский фигурист Денис Тен умер от обильной кровопотери в результате схватки с автоворами, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмену было 25 лет.

Читайте также

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
Строительство АЭС в Казахстане могут оплатить в рассрочку
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Кожаев высказался об ужесточении законов из-за убийства подростка в Талгаре
В области Жетісу обсудили необходимость объединения
В области Жетісу обсудили необходимость объединения молодежи и государства в профилактике наркомании
Мадина Мамырханова
Верховный суд Тен Денис Казахстан 2024 год Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: