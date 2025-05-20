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Общество

Реальный уровень госдолга Казахстана озвучили в МНЭ

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 16:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель министра национальной экономики Арман Касенов в кулуарах сената 20 мая 2025 года высказался о госдолге Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, госдолг Казахстана находится на уровне 23% от ВВП.

"Это очень низкое значение по мировым меркам. Например, если вы сейчас посмотрите на такую страну, как Япония, то у нее госдолг – 230%. У соседнего Узбекистана он тоже выше, чем в Казахстане – порядка 30%. Опять же необязательно смотреть на Узбекистан, вы можете зайти на сайт международного валютного фонда, они публикуют данные по госдолгу 87 стран мира. Среднее значение госдолга для этих стран – 61% к ВВП. У Казахстана, еще раз напомню, всего лишь 23%, то есть госдолг Казахстан, нужно быть объективными, является низким и он не является проблемой", – сказал он.

Внешний госдолг Казахстана еще меньше этой суммы – он находится в районе 20 млрд долларов, в то время как международные резервы Казахстана на уровне 100 млрд долларов.

"Мы в реальности даже являемся несколько должниками, а наоборот нетто-кредиторами мира. Во-первых, госдолг у нас является небольшим, во-вторых, в отличие от многих других стран у Казахстана имеются золотовалютные резервы, плюс активы Нацфонда, которые имеют огромный объем – свыше 100 млрд. Это около 30 – 35% от ВВП. Не у каждой страны такие резервы имеются. Поэтому госдолг для Казахстана не является проблемой", – добавил вице-министр.

По его словам, небольшие значения долга акиматов и гарантированного госдолга.

"На самом деле там значения небольшие, то есть, грубо говоря, если госдолг находится на уровне около 23%, то добавляя сюда гарантированный госдолг и долг местных исполнительных органов, эта сумма увеличится всего лишь приблизительно на 3%. Это небольшой объем. А что идет подразделение – это верно, должна быть полная прозрачность, мы должны знать, кто занимает средства", – резюмировал Арман Касенов.

19 мая вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева заявила, что госдолг Казахстана вырос на 17,2% по сравнению с данными за 2023 год.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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