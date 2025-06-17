Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Согласно данным пресс-службы Министерства просвещения, сборная команда Казахстана показала выдающийся результат – все пятеро участников от нашей страны завоевали награды.
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Кроме того, абсолютным победителем олимпиады стал десятиклассник Республиканской физико-математической школы Астаны Ильяс Казымбек. Он принес в копилку Казахстана "золото".
Также сразу две серебряные медали завоевали ученики 10-го класса РФМШ города Астаны Альтаир Аканов и одиннадцатиклассник международной школы Miras Роман Черемнов.
Бронзовую медаль получил Даниэль Тюлюбаев – ученик 11-го класса международной школы Nurorda в Астане.
В свою очередь Таир Абдикадыр, десятиклассник специализированного лицея-интерната Білім-инновация Костанайской области, удостоен почетной грамоты.
Стоит отметить, что подготовкой команды занимались опытные наставники и многократные призеры олимпиад – Андрей Сидоренко и Темирлан Исмагулов.
EuPhO – престижное международное соревнование по физике для школьников.
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