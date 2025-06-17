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Наука и технологии

Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы

школьники, Казахстан, Болгария, состязания, физика, лучшие результаты, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 16:38 Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
17 июня 2025 года в столице Болгарии, городе Софии, завершилась Европейская олимпиада по физике EuPhO-2025. В состязании приняли участие более 200 юных физиков из 39 стран, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Министерства просвещения, сборная команда Казахстана показала выдающийся результат – все пятеро участников от нашей страны завоевали награды.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Кроме того, абсолютным победителем олимпиады стал десятиклассник Республиканской физико-математической школы Астаны Ильяс Казымбек. Он принес в копилку Казахстана "золото".

Также сразу две серебряные медали завоевали ученики 10-го класса РФМШ города Астаны Альтаир Аканов и одиннадцатиклассник международной школы Miras Роман Черемнов.

Бронзовую медаль получил Даниэль Тюлюбаев – ученик 11-го класса международной школы Nurorda в Астане.

В свою очередь Таир Абдикадыр, десятиклассник специализированного лицея-интерната Білім-инновация Костанайской области, удостоен почетной грамоты.

Стоит отметить, что подготовкой команды занимались опытные наставники и многократные призеры олимпиад – Андрей Сидоренко и Темирлан Исмагулов.

EuPhO – престижное международное соревнование по физике для школьников.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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