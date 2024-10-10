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В Атырау не хватает техники для тушения пожаров в труднодоступных местах

В Атырау не хватает техники для тушения пожаров в труднодоступных местах, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:33 Фото предоставлено ДЧС области
В Атырау не хватает вездеходов и спецтехники с цистернами для тушения тростниковых пожаров в труднодоступных и заболоченных местах вдоль Каспийского моря. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в ДЧС Атырауской области.

По словам главного специалиста управления государственного пожарного контроля ДЧС Атырауской области Радмира Каримова, на сегодня у них имеются 123 единицы спецтехники. Он отметил их отличное состояние, так как большая часть была закуплена в 2023-2024 годах за счет местного и республиканского бюджетов.

"Акимат Атырауской области закупил нам основную часть спецтехники, но все же нам сейчас не хватает вездеходов и техники с цистернами для тушения пожаров в труднодоступных и заболоченных местах. У нас сейчас имеется вездеход ТРЭКОЛ, но он не везде может пройти. А камыш горит каждый год. Мы сделали запрос в акимат области, он на стадии рассмотрения", — говорит Радмир Каримов.

Вчера, 9 октября 2024 года, в 40 км от пригородного села Еркинкала, на побережье Каспийского моря, на территории Государственного природного резервата "Ақжайық" произошло возгорание камыша. Город окутал сильный запах гари и дыма. В данный момент 32 сотрудника ДЧС Атырауской области участвуют в ликвидации тростникового пожара. Ветер поменял направление и освободил город от едкого запаха.

По данным начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Атырауской области Багдата Абдуллина, на этой территории возгорание произошло в разных местах вдоль побережья Каспийского моря, вследствие чего тушение усложняется и пока еще рано говорить о площади возгорания.

"Большинство пожаров на территории области происходят в весенний и осенний сезоны, что напрямую связано с выходами жителей на природу и периодом охотничьего сезона. Причина — в несоблюдении охотниками или отдыхающими горожанами, гостями элементарных требований пожарной безопасности на природе", — заключил Багдат Абдуллин.

Ранее мы сообщали, что Атырау окутал густой дым: люди задыхаются от ядовитого запаха. Как оказалось, на территории государственного природного резервата "Ақжайық" произошло возгорание камыша. В связи с наступлением темноты работы по тушению продолжились утром 10 октября. 

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