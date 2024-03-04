Пожар на побережье Каспия: сгорело 1000 гектаров тростника

ДЧС Атырауской области 4 марта 2024 года сообщил, что на побережье Каспийского моря произошло возгорание тростниковой растительности на площади 1000 га, передает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в 40 км от села Курмангазы, на территории КГУ "Курмангазинское лесничество". При этом подчеркнули, что опасности для населенного пункта нет.

"4 марта текущего года для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС. На болотистой местности происходит тление тростниковой растительности на площади 20 га. Площадь сгоревшей территории составляет 1000 га. Из них 200 га были потушены силами ДЧС, а 780 га самоликвидировано", – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации возгорания было задействованы всего 37 человек, одна единица техники, четыре мотопомпы, три моторные лодки из ДЧС Атырауской области и Курмангазинского лесничества.

"Работы по тушению возгорания продолжаются. Стоит отметить, что тушение камыша затрудняется, в связи с отсутствием подъездных путей и болотистой местностью", – добавили в ДЧС.

Ранее сообщалось о другом пожаре, который произошел на территории торгового рынка "Береке" в Алматы.