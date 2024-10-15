Тушение пожара в Астане усложнили автомобили горожан
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
15 октября тушение пожара в столичном общежитии усложнялось тем, что на месте происшествия проезды были заставлены автомобилями, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, возгорание комнат и кровли здания произошло рано утром в одном из общежитий района Байконур по ул. Тараз. По прибытию пожарных подразделений происходило открытое горение кровли и комнат на четвертом этаже.
Силами МЧС при помощи трехколенной лестницы с третьего этажа спасены шесть человек. По предварительным данным пять человек, получившие отравление продуктами горения, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
"Пожар ликвидирован на площади 850 кв.м. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Накануне двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.
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