Тушение пожара в Астане усложнили автомобили горожан

15 октября тушение пожара в столичном общежитии усложнялось тем, что на месте происшествия проезды были заставлены автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, возгорание комнат и кровли здания произошло рано утром в одном из общежитий района Байконур по ул. Тараз. По прибытию пожарных подразделений происходило открытое горение кровли и комнат на четвертом этаже.

Силами МЧС при помощи трехколенной лестницы с третьего этажа спасены шесть человек. По предварительным данным пять человек, получившие отравление продуктами горения, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

"Пожар ликвидирован на площади 850 кв.м. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Накануне двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.