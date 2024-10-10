Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акимат Алматы разместил важное объявление для водителей

Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:24 Фото: Zakon.kz
12 и 13 октября 2024 года для жителей Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Это событие внесет корректировки для автовладельцев. Пресс-служба городского акимата решила предупредить об изменениях в движении, сообщает Zakon.kz.

В заявлении ведомства отмечено:

"В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки, часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 11 октября 20:00 до 13 октября 20:00".
В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:24

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, будут внесены изменения в схемы маршрутов №45, №95 и 121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут", –заключили в пресс-службе.

Ранее жителей Астаны предупредили о неудобствах при строительстве LRT. Там из-за плановых работ движение для автотранспорта перекроют сразу на двух участках дорог.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Астанчанка отсудила у косметолога почти 6 млн тенге
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель и морозы до 8 градусов обещают в Астане
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Аким Павлодара проиграл в суде прокурору из-за новостроек
Анастасия Московчук
Алматы акимат 2024 год Дороги Ярмарки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: