Акимат Алматы разместил важное объявление для водителей

12 и 13 октября 2024 года для жителей Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Это событие внесет корректировки для автовладельцев. Пресс-служба городского акимата решила предупредить об изменениях в движении, сообщает Zakon.kz.

В заявлении ведомства отмечено:

"В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки, часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 11 октября 20:00 до 13 октября 20:00".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, будут внесены изменения в схемы маршрутов №45, №95 и 121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут", –заключили в пресс-службе.

Ранее жителей Астаны предупредили о неудобствах при строительстве LRT. Там из-за плановых работ движение для автотранспорта перекроют сразу на двух участках дорог.