Акимат Алматы выступил с важным обращением к водителям

Сегодня, 8 ноября 2024 года, пресс-служба акимата Алматы разместила объявление для автовладельцев. Согласно ему, на ближайших выходных в городе пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Из-за этого мероприятия 8, 9 и 10 числа будет перекрыта часть улицы Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Фермеры Жамбылской области и Алматы представят свою продукцию на участке по улице Сатпаева от улицы Уалиханова до проспекта Достык.

Администрация акимата принесла извинения за временные неудобства и попросила заранее корректировать свой маршрут.

"В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 8 ноября 20:00 до 10 ноября 20:00". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121.

"Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные в Алматы. С прогнозом погоды можно ознакомиться по этой ссылке.