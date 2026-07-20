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Происшествия

Пожар вспыхнул в нацпарке "Баянаул"

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:22 Фото: Telegram/qazfwc
Сегодня в Павлодарской области в РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

Оперативную информацию предоставили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"20 июля 2026 года в 09:23 на территории Жасыбайского подразделения Государственного национального природного парка "Баянаул", в квартале 21, выделе 31, был обнаружен очаг возгорания. Площадь пожара составляет 0,003 га. К тушению пожара привлечены силы и средства лесной охраны ГНПП "Баянаул", а также РГКП "Казавиалесоохрана".

Уточняется, что в 10:54 распространение пожара было локализовано.

В настоящее время, как отметили в комитете, проводятся работы по полной ликвидации пожара и контролю за пожарной обстановкой на месте происшествия.

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16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

18 июля в МЧС объявили о локализации природного пожара в "Семей орманы".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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