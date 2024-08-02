Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 2 августа 2024 года озвучил решение по петиции "Вернуть время назад", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в заявлении, изучение всех представленных рабочей группой данных и аргументов, научных исследований и рекомендаций подтвердило, что перевод ряда регионов Казахстана на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях.

"Часовой пояс UTC+5 является стандартным часовым поясом, максимально приближенным к природному циклу на большей части территории Республики Казахстан. На основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции", – указал Шаккалиев.

При этом он отметил, что, с учетом доводов участников рабочей группы, есть необходимость в проведении соответствующих анализов и дополнительных исследований.

Министерствам здравоохранения, образования и науки рекомендовано провести исследование влияния часового пояса UTC+5 на состояние здоровья населения в течение следующих трех лет.

Министерствам национальной экономики и энергетики рекомендовано провести мониторинг и анализ потребления электроэнергии в разных регионах, с учетом отопительного сезона и сезонных изменений.

Министерству труда и социальной защиты населения предложено разъяснить организациям и предприятиям возможность корректировки рабочего графика с учетом светового дня.

"Заявитель петиции имеет право обжаловать принятое решение в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан", – отметил Министр торговли и интеграции.

7 июня 2024 года петиция, размещенная на портале "E-Petition.kz", набрала достаточно подписей для официального рассмотрения. В связи с этим Министерство торговли и интеграции создало рабочую группу, в состав которой вошли представители государственных органов, депутаты, авторы петиции, общественные организации и эксперты. 2 августа на публичном обсуждении участники рабочей группы высказали свои позиции по петиции. А ее председатель, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев озвучил предварительное решение.