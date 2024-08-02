Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение

Петиция, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:48 Фото: Zakon.kz
Председатель рабочей группы, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев 2 августа во время публичных обсуждений петиции по возврату прежнего времени в Казахстане озвучил предварительное решение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, при рассмотрении петиции доводы о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и на здоровье населения, не нашли подтверждения.

"Министерство здравоохранения уже сказало, что оперирует статистическими данными, и статистика не нашла подтверждения, что перевод часов в 12 областях и трех городах республиканского значения повлиял на самочувствие населения", – заявил Кайрат Балыкбаев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:48
Смена часового пояса: на публичном обсуждении озвучили выводы о влиянии на энергопотребление
, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:48

По его словам, при переводе часового пояса был проведен анализ международных исследований.

"В течение всего периода, что мы рассматривали, доводы заявителей не нашли своего подтверждения. Поэтому я озвучиваю предварительное решение министерства, оно звучит так: отказать в удовлетворении петиции", – резюмировал вице-министр.

Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года.

22 апреля была подана петиция с требованием отменить перевод времени.

7 июня она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 50 тыс. Позднее, 21 июня, прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса.

Читайте также

влияние смены часового пояса на здоровье, петиция об отмене времени
О чем говорили на обсуждении петиции по возврату времени в Казахстане
Ботанический сад Алматы объявил о закрытии
Ботанический сад Алматы объявил о закрытии
Поможет сократить ручной труд
Новая техника для коммунальщиков Алматы поможет сократить ручной труд
Екатерина Елисеева
МТИ РК Смена часового пояса 2024 год Петиции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов – ответ eGov
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение
В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: