Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение

Председатель рабочей группы, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев 2 августа во время публичных обсуждений петиции по возврату прежнего времени в Казахстане озвучил предварительное решение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, при рассмотрении петиции доводы о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и на здоровье населения, не нашли подтверждения.

"Министерство здравоохранения уже сказало, что оперирует статистическими данными, и статистика не нашла подтверждения, что перевод часов в 12 областях и трех городах республиканского значения повлиял на самочувствие населения", – заявил Кайрат Балыкбаев.

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По его словам, при переводе часового пояса был проведен анализ международных исследований.

"В течение всего периода, что мы рассматривали, доводы заявителей не нашли своего подтверждения. Поэтому я озвучиваю предварительное решение министерства, оно звучит так: отказать в удовлетворении петиции", – резюмировал вице-министр.

Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года.

22 апреля была подана петиция с требованием отменить перевод времени.

7 июня она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 50 тыс. Позднее, 21 июня, прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса.