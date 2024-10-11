"Мертвое" озеро на севере Казахстана впечатлило пользователей Сети
В подписи к публикации кратко сказано: "Пара лебедей".
Также обозначена локация: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, озеро "Мертвое".
Комментаторы после просмотра уточнили, что "раньше картины красивые писали, сейчас красивые фото".
- Обожаю Саулмалколь и Имантау. Там много красивых мест.
- Удивительно фото, красочная осень!
- Очень красивые фото. Спасибо, что делитесь с нами.
- Волшебно.
- Лебеди-величественные птицы! Какая грация!!! – отмечают подписчики.
Стоит отметить, что озеро Саумалколь именуют в народе "мертвым".
В 2022 году сообщалось, что в озеро вернулась жизнь. Тогда туда запустили мальков, которые выжили и выросли. Более того, рыбаки даже получили улов.
Также в Айыртауском районе располагаются два озера: Имантау и Шалкар, входящих в топ-10 курортных зон Казахстана.
Ранее Zakon.kz сообщал, что на севере Казахстана, а именно в Петропавловске выпал первый снег. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.