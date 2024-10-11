"Мертвое" озеро на севере Казахстана впечатлило пользователей Сети

Автор цифрового контента Серикбай Жаныбеков опубликовал новую серий фотографий, которые не оставили комментаторов равнодушными. Живописные снимки фотограф разместил 11 октября 2024 года на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации кратко сказано: "Пара лебедей".

Также обозначена локация: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, озеро "Мертвое".

Комментаторы после просмотра уточнили, что "раньше картины красивые писали, сейчас красивые фото".

Обожаю Саулмалколь и Имантау. Там много красивых мест.

Удивительно фото, красочная осень!

Очень красивые фото. Спасибо, что делитесь с нами.

Волшебно.

Лебеди-величественные птицы! Какая грация!!! – отмечают подписчики.

Стоит отметить, что озеро Саумалколь именуют в народе "мертвым".

В 2022 году сообщалось, что в озеро вернулась жизнь. Тогда туда запустили мальков, которые выжили и выросли. Более того, рыбаки даже получили улов.

Также в Айыртауском районе располагаются два озера: Имантау и Шалкар, входящих в топ-10 курортных зон Казахстана.

Ранее Zakon.kz сообщал, что на севере Казахстана, а именно в Петропавловске выпал первый снег. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.