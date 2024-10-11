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"Мертвое" озеро на севере Казахстана впечатлило пользователей Сети

&quot;Мертвое&quot; озеро на севере Казахстана впечатлило пользователей Сети, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 14:35 Фото: pxhere
Автор цифрового контента Серикбай Жаныбеков опубликовал новую серий фотографий, которые не оставили комментаторов равнодушными. Живописные снимки фотограф разместил 11 октября 2024 года на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации кратко сказано: "Пара лебедей".

Также обозначена локация: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, озеро "Мертвое".

Комментаторы после просмотра уточнили, что "раньше картины красивые писали, сейчас красивые фото".

  • Обожаю Саулмалколь и Имантау. Там много красивых мест.
  • Удивительно фото, красочная осень!
  • Очень красивые фото. Спасибо, что делитесь с нами.
  • Волшебно.
  • Лебеди-величественные птицы! Какая грация!!! – отмечают подписчики.

Стоит отметить, что озеро Саумалколь именуют в народе "мертвым".

В 2022 году сообщалось, что в озеро вернулась жизнь. Тогда туда запустили мальков, которые выжили и выросли. Более того, рыбаки даже получили улов.

Также в Айыртауском районе располагаются два озера: Имантау и Шалкар, входящих в топ-10 курортных зон Казахстана.

Ранее Zakon.kz сообщал, что на севере Казахстана, а именно в Петропавловске выпал первый снег. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.

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