Казахстанец нашел золотое "море"

Видеограф из Кокшетау Серикбай Жаныбеков опубликовал серию красочных снимков, которые привлекли внимание почитателей его таланта, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице в Instagram он разместил серию снимков поля с подсолнухами.

"Панорамное фото. Листать медленно", – сказано в описании к публикации за 29 июля 2025 года.

Какая красота! Спасибо за прекрасные снимки!

Очень красиво.

Я только сегодня ехала мимо такой красоты. Про вас подумала, как бы вы такой красоты нам наснимали! Открываю ленту, а тут они. Мысли материальны.

Я еще посчитала подсолнухи, листая медленно, – отметили восторженные комментаторы после просмотра.

На один из отзывов фотограф также уточнил, что скоро опубликует видео с ценным растением.

Ранее Жаныбеков сразил аудиторию видео. В кадре перед зрителями завораживающе простирается розовое озеро.