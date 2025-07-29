#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Общество

Казахстанец нашел золотое "море"

подсолнухи, фото, Казахстан, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 19:30 Фото: pexels
Видеограф из Кокшетау Серикбай Жаныбеков опубликовал серию красочных снимков, которые привлекли внимание почитателей его таланта, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице в Instagram он разместил серию снимков поля с подсолнухами.

"Панорамное фото. Листать медленно", – сказано в описании к публикации за 29 июля 2025 года.

  • Какая красота! Спасибо за прекрасные снимки!
  • Очень красиво.
  • Я только сегодня ехала мимо такой красоты. Про вас подумала, как бы вы такой красоты нам наснимали! Открываю ленту, а тут они. Мысли материальны.
  • Я еще посчитала подсолнухи, листая медленно, – отметили восторженные комментаторы после просмотра.

На один из отзывов фотограф также уточнил, что скоро опубликует видео с ценным растением.

Ранее Жаныбеков сразил аудиторию видео. В кадре перед зрителями завораживающе простирается розовое озеро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Победы, которые меняют жизни: призы TeleBingo нашли своих героев
Общество
19:00, Сегодня
Победы, которые меняют жизни: призы TeleBingo нашли своих героев
На 490 млн тенге оштрафовали женщину в Астане за попытку нелегально вывезти деньги из страны
Общество
17:58, Сегодня
На 490 млн тенге оштрафовали женщину в Астане за попытку нелегально вывезти деньги из страны
Ливни, град и жара до +36°C: прогноз погоды в Казахстане на 30 июля
Общество
17:55, Сегодня
Ливни, град и жара до +36°C: прогноз погоды в Казахстане на 30 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: