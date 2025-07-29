Казахстанец нашел золотое "море"
Фото: pexels
Видеограф из Кокшетау Серикбай Жаныбеков опубликовал серию красочных снимков, которые привлекли внимание почитателей его таланта, сообщает Zakon.kz.
Так, на странице в Instagram он разместил серию снимков поля с подсолнухами.
"Панорамное фото. Листать медленно", – сказано в описании к публикации за 29 июля 2025 года.
- Какая красота! Спасибо за прекрасные снимки!
- Очень красиво.
- Я только сегодня ехала мимо такой красоты. Про вас подумала, как бы вы такой красоты нам наснимали! Открываю ленту, а тут они. Мысли материальны.
- Я еще посчитала подсолнухи, листая медленно, – отметили восторженные комментаторы после просмотра.
На один из отзывов фотограф также уточнил, что скоро опубликует видео с ценным растением.
Ранее Жаныбеков сразил аудиторию видео. В кадре перед зрителями завораживающе простирается розовое озеро.
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