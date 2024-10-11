Как предотвратить рождение ребенка с пороками развития

Главный внештатный генетик Министерства здравоохранения Гульшара Абильдинова 11 октября 2024 года на брифинге в СЦК озвучила, что в Казахстане зачастую пороки развития детей фолат-зависимые, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в первую очередь для того, чтобы родился здоровый ребенок, беременность должна быть запланированная.

"А также нужно заранее принимать фолиевую кислоту, и не только самой женщине, но и ее супругу. Дело в том, что многие пороки развития, которые у нас есть, называются фолат-зависимыми. Поэтому рекомендуется супружеской паре принимать фолиевую кислоту за три месяца до предполагаемого срока планирования беременности. Это у нас поставляется во всех регионах", – дополнила Гульшара Абильдинова.

По ее словам, когда наступает беременность, женщина должна обязательно пройти так называемый пренатальный скрининг.

"На сегодняшний день охват пренатальным скринингом, когда мы измеряем концентрацию определенных веществ, которые выделяет плацента, по стране около 95%. Есть международный стандарт – это 80% беременных должны пройти. Когда уже беременная прошла биохимический пренатальный скрининг, она проходит ультразвуковой скрининг. И затем, если женщина попала в группу высокого риска, она идет на консультацию к врачу-генетику. Он уже определяет, что дальше делать, дает рекомендации – как пролонгировать беременность", – озвучила спикер.

Она также порекомендовала пройти инвазивную диагностику.

"На сегодняшний день в клиниках одного дня, а также в центрах охраны плода есть арсенал помощи, методик для того, чтобы пройти эту диагностику. То есть на сроке 12-13 недель мы можем знать, будет ли при данной беременности хромосомная патология или же при проведении ультразвуковых исследований обнаруживаются пороки развития", – дополнила Гульшара Абильдинова.

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