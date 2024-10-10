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Как сохранить здоровье ребенка осенью

советы, врач, осень, здоровье, дети, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 01:20 Фото: pixabay
Педиатр Юлия Ровенская посоветовала, как помочь детям снизить риск подхватить простуду и грипп осенью, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила в беседе с "Радио 1", что лучшей защитой от гриппа является прививка. При этом она отметила, что вакцинация не гарантирует от заражения, но позволяет избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. Она посоветовала привиться всей семье.

Ровенская посоветовала соблюдать правильный режим при котором ребенок будет высыпаться, что поможет ему повысить сопротивляемость организма вирусам.

"Например, детям в возрасте до пяти лет нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет – не менее девяти часов", – сказала педиатр.

Также, подчеркнула врач, важно правильно питаться и не забывать о продуктах, содержащих витамин D. К таким продуктам относятся рыба, яичные желтки и говяжья печень.

Она добавила, что особую роль в защите от вирусов играет гигиена.

"Необходимо мыть руки после каждого прихода с улицы. Квартиру нужно проветривать не менее двух раз в день, а на пике сезонной заболеваемости рекомендуется ежедневная влажная уборка", – заключила Ровенская.

Ранее Zakon.kz опубликовал подборку из восьми дел, которые нужно сделать осенью.

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