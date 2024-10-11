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Рекордсмен ли Казахстан по размеру реальной ставки, рассказал глава Нацбанка

Нацбанк, Казахстан, ставки по кредитам , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 16:31 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал заявление экспертов о том, что в Казахстане самая высокая реальная ставка в мире, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов разъяснил, что такое реальная и номинальная ставка.

"Вот сейчас мы вам доложили о решении по номинальной ставке. Но мы понимаем, что это та ставка, которая не учитывает инфляцию. То есть реальная ставка – это номинальная ставка 14,25% за минусом той инфляции, которая есть, то есть это около 6%. Для понимания: допустим, если у вас есть депозит на 1 млн тенге под 14%. В конце года 140 тыс. вы должны будете получить. Но вы их не получите, потому что есть инфляция, которая "съест" часть вашего дохода и по факту вы получите 140 тыс. минус, условно, 80 тыс. тенге, которые инфляции съела. То же самое с базовой ставкой, здесь нужно вынимать инфляцию, чтобы понять, какая реальная ставка применяется к кредитованию экономики", – пояснил он.

По его словам, в Казахстане реальная ставка находится на уровне 5,95%.

"Она находится в умеренно жесткой зоне. Но есть значительное количество стран, где реальная ставка выше, чем 6%. И это не какие-то далекие страны, это Россия, Грузия, Армения и ряд других. У них реальная ставка и 6%, и 8%, и 9%. Поэтому в этом отношении мы не какие-то рекордсмены. Поэтому утверждать, что у нас самая высокая реальная ставка в мире, будет неправильно", – заявил глава Нацбанка.

Реальная ставка, по его словам, должна равняться среднесрочному темпу росту ВВП.

"Правительство и Нацбанк на следующий год примерно сходимся в прогнозах, что рост ВВП будет примерно 5,5-6%. Вот как раз этот дифференциал нами и соблюдается, даже без условий того, что мы находимся в умеренно-жесткой зоне. Мы считаем, что и номинальная ставка, и реальная ставка отвечают нашим интересам и обеспечивают схождение инфляции к таргету, это наша основная задача", – резюмировал спикер.

11 октября 2024 года Тимур Сулейменов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего повышения курса доллара к тенге.

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