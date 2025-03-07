Глава Нацбанка прокомментировал предлагаемое повышение ставки НДС

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал предлагаемые поправки в Налоговый кодекс, по которым возможно будет повышена ставка НДС, сообщает Zakon.kz.

По словам Тимура Сулейменова, общее отношение Нацбанка по этому вопросу – это необходимый шаг, из которого будут обеспечены базовые потребности государства.

"Соответственно, наверное, 16% от НДС, которые сейчас правительство более четко просчитало и предложило Парламенту для рассмотрения, это сбалансированная цифра. Если смотреть как на базовую картину, то есть мы повышаем НДС, но взамен мы перестаем брать трансферты из Национального фонда. Это, на мой взгляд, хорошая конструкция". Тимур Сулейменов

Такая ставка, продолжил он, хороша не только для экономистов и финансистов, но и для рядовых казахстанцев.

"Когда мы берем из Национального фонда, мы берем у своих детей, мы берем у будущего, то есть мы забираем эти деньги и просто тонким блином размазываем на финансирование дефицита бюджета. По поднятию налогов сейчас – да, на текущее поколение работающих по казахстанцам и бизнесменам оказывает несколько больше налоговых обязательств, но зато мы оставляем на будущее большую подушку безопасности". Тимур Сулейменов

Ранее в Нацбанке сообщили, что приняли решение поднять базовую ставку до 16,5%.