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Общество

Врачи Алматы провели уникальную операцию, сохранившую голос пациента

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
Врачи Алматы провели операцию по удалению опухоли щитовидной железы размером с грейпфрут. Деталями с Zakon.kz поделились в пресс-службе городского Управления общественного здравоохранения (УОЗ).

Известно, что пациент поступил с жалобами на затрудненное дыхание, вызванное значительным смещением и сдавлением трахеи.

Врачи поставили следующий диагноз: массивная опухоль щитовидной железы размером 10 см, с прорастанием в кивательную мышцу и наличием метастатического поражения шейного лимфоузла.

врачи, Алматы, операция, онкология, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:29

Фото: пресс-служба УОЗ Алматы

Операция длилась около двух часов.

"Нам удалось выделить и сохранить возвратные гортанные нервы, отвечающие за голосовую функцию, несмотря на их значительное смещение вместе с опухолью. Проведено полное удаление щитовидной железы и выполнена шейная лимфодиссекция", – рассказал онкохирург Шынгыс Сатымбаев.

Также отмечено, что послеоперационный период прошел без осложнений, пациента выписали с первичным заживлением раны.

Кроме того, онколог сделал небольшое напоминание казахстанцам:

"Злокачественные опухоли, выявленные на ранней стадии, гораздо лучше поддаются лечению и часто позволяют избежать тяжелых последствий. Не откладывайте визит к врачу при первых тревожных симптомах".

Ранее мы рассказывали, что зеленый чай славится большим количеством ценного вещества под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат (EGCG). Это один из мощнейших антиоксидантов. При этом нужно иметь в виду, что у этого чая есть особенность, которая делает его полезным далеко не для всех.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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