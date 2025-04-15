Врачи Алматы провели уникальную операцию, сохранившую голос пациента

Врачи Алматы провели операцию по удалению опухоли щитовидной железы размером с грейпфрут. Деталями с Zakon.kz поделились в пресс-службе городского Управления общественного здравоохранения (УОЗ).

Известно, что пациент поступил с жалобами на затрудненное дыхание, вызванное значительным смещением и сдавлением трахеи.

Врачи поставили следующий диагноз: массивная опухоль щитовидной железы размером 10 см, с прорастанием в кивательную мышцу и наличием метастатического поражения шейного лимфоузла.

Фото: пресс-служба УОЗ Алматы

Операция длилась около двух часов.

"Нам удалось выделить и сохранить возвратные гортанные нервы, отвечающие за голосовую функцию, несмотря на их значительное смещение вместе с опухолью. Проведено полное удаление щитовидной железы и выполнена шейная лимфодиссекция", – рассказал онкохирург Шынгыс Сатымбаев.

Также отмечено, что послеоперационный период прошел без осложнений, пациента выписали с первичным заживлением раны.

Кроме того, онколог сделал небольшое напоминание казахстанцам:

"Злокачественные опухоли, выявленные на ранней стадии, гораздо лучше поддаются лечению и часто позволяют избежать тяжелых последствий. Не откладывайте визит к врачу при первых тревожных симптомах".

Ранее мы рассказывали, что зеленый чай славится большим количеством ценного вещества под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат (EGCG). Это один из мощнейших антиоксидантов. При этом нужно иметь в виду, что у этого чая есть особенность, которая делает его полезным далеко не для всех.