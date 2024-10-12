Снег в Астане: восемь авиарейсов задерживаются из-за погодных условий
Фото: Zakon.kz
Непогода в столице сказалась на работе Международного аэропорта Астаны, где из-за снегопада задерживаются восемь авиарейсов – три на вылет и пять на прилет, сообщает Zakon.kz.
Судя по данным онлайн-табло, прилет задерживается у рейсов из Петропавловска, Семея, Актобе, Алматы и Костаная.
Вылет – у рейсов в Алматы, Новосибирск и китайский город Санья.
"Международный аэропорт Астаны принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях низких температур. Проведены мероприятия по обслуживанию инфраструктуры, а также осмотр техники с участием производственной службы и руководства аэропорта. Аэропорт постоянно следит за состоянием оборудования и готов оперативно реагировать на любые изменения погоды", – заверили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее мы писали, что в Астане выпал снег.
Накануне синоптики сообщали, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 17 областях Казахстана на 12 октября объявлено штормовое предупреждение. В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.
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