Снег в Астане: восемь авиарейсов задерживаются из-за погодных условий

Фото: Zakon.kz

Непогода в столице сказалась на работе Международного аэропорта Астаны, где из-за снегопада задерживаются восемь авиарейсов – три на вылет и пять на прилет, сообщает Zakon.kz.

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