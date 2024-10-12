Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Снег в Астане: восемь авиарейсов задерживаются из-за погодных условий

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 15:51 Фото: Zakon.kz
Непогода в столице сказалась на работе Международного аэропорта Астаны, где из-за снегопада задерживаются восемь авиарейсов – три на вылет и пять на прилет, сообщает Zakon.kz.

Судя по данным онлайн-табло, прилет задерживается у рейсов из Петропавловска, Семея, Актобе, Алматы и Костаная.

Вылет – у рейсов в Алматы, Новосибирск и китайский город Санья.

"Международный аэропорт Астаны принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях низких температур. Проведены мероприятия по обслуживанию инфраструктуры, а также осмотр техники с участием производственной службы и руководства аэропорта. Аэропорт постоянно следит за состоянием оборудования и готов оперативно реагировать на любые изменения погоды", – заверили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее мы писали, что в Астане выпал снег.

Накануне синоптики сообщали, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 17 областях Казахстана на 12 октября объявлено штормовое предупреждение. В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.

Читайте также

расставание, развод
Астрология разбитых сердец: как знаки зодиака переживают расставание
Асфальт
На каких еще дорогах в Казахстане открыли движение в связи с улучшением погоды
граница, пункт пропуска, граница с Китаем
В Минфине объяснили заторы на границе с Китаем борьбой с перекупщиками
Ирина Мишура
Астана Погода Аэропорт Астаны 2024 год Авиарейсы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: