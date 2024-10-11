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Метель в Астане, ливень в Алматы: по всему Казахстану объявили штормовое предупреждение

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 00:40 Фото: Zakon.kz
В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 17 областях Казахстана на 12 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере области высокая, на западе области сохранится черезвычайная пожарная опасность. В Актобе – ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Астане ожидаются снег, метель, гололед и ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с.

На западе, севере, юге, в центре Абайской области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).

На юге Улытауской области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидаются осадки (дождь, снег).

На юге, востоке Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью в центре, на юге области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В центре, на севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

В Павлодаре ночью ожидается сильный снег и гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке, днем на юге Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на юге, в центре Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью на юге Жетысуской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На северо-востоке, юге области гроза. Ветер северо-западный на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере, юге области гроза. В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с. В Конаеве ночью ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с.

В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с. г

В связи с прогнозом сильных дождей в период 11-13 октября 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 12 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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