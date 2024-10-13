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Строительство молочно-товарных ферм по опыту СКО рассмотрели в правительстве

совещание, Минсельхоз, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 10:33 Фото: Министерство сельского хозяйства
Ход строительства молочно-товарных ферм в регионах по Большому проекту рассмотрели на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

Тиражирование положительного опыта СКО по льготному кредитованию строительства молочно-товарных ферм, или Большой проект, стартовал в 2023 году.

"На первый транш в 100 млрд тенге под 2,5% годовых уже в 2024 году должны быть построены 65 МТФ. Наибольшее число новых предприятий строят в СКО – 17 проектов. Учитывая наработанную практику, средства по Большому проекту в размере 17 млрд тенге здесь выдавали в основном на покупку скота и строительно-монтажные работы новым МТФ. При этом остальные инвестиции, необходимые на строительство 17 новых МТФ на общую сумму 54,5 млрд тенге, бизнесмены вкладывали самостоятельно", – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Проекты реализуют в 10 регионах страны:

  • 12 проектов – в Алматинской области;
  • семь проектов – в Акмолинской области;
  • по шесть проектов – в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях;
  • пять проектов – в Костанайской области;
  • четыре проекта – в Западно-Казахстанской области;
  • три проекта – в Жетысуской области;
  • по два проекта – в Туркестанской и Абайской областях;
  • один проект – в Актюбинской области.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы отметил, что в настоящее время из общего транша 2023 года в 100 млрд тенге освоены 94,4%. Уже построены и введены в эксплуатацию 20 ферм, завершают работы по 24 проектам.

В частности, полностью реализованы проекты в Абайской, Туркестанской и области Жетысу, завершают в Павлодарской, Актюбинской и ЗКО. По 21 проекту есть вероятность затягивания сроков ввода в эксплуатацию.

Сильно отстают по срокам в ВКО и Алматинской области. В этих регионах самое низкое освоение средств: 86% и 71,7% соответственно. К примеру, из 12 запланированных к строительству молочно-товарных ферм в Алматинской области, на которые были выделены 15 млрд тенге, есть риски срыва сроков реализации по шести проектам. В ВКО из шести запланированных проектов, на которые были выделены средства еще в 2023 году, один до сих пор не определен для реализации.

Вице-премьер Серик Жумангарин поручил ускорить завершение в четвертом квартале всех запланированных к реализации в этом году проектов.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства озвучили прогноз по урожаю зерновых. С учетом ожидаемого объема, в МСХ рассчитывают на возможности расширения экспортного рынка.

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