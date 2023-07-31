21 человек заразился бруцеллезом в ЗКО
Фото: скриншот с видео
В шести населенных пунктах Западно-Казахстанской области выявили 21 случай заражения бруцеллезом среди людей, сообщает Zakon.kz.
За первое полугодие 2023 года в Западно-Казахстанской области зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях. 15 случаев были подтверждены лабораторными исследованиями. Об этом сообщает руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев, пишет Мой город.
Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными, отмечает главный санитарный врач региона.
Ранее стало известно, что с начала 2023 года в ЗКО зарегистрировано три очага особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных, из них два очага бешенства соб
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