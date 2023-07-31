21 человек заразился бруцеллезом в ЗКО

В шести населенных пунктах Западно-Казахстанской области выявили 21 случай заражения бруцеллезом среди людей, сообщает Zakon.kz.

За первое полугодие 2023 года в Западно-Казахстанской области зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях. 15 случаев были подтверждены лабораторными исследованиями. Об этом сообщает руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев, пишет Мой город.

Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными, отмечает главный санитарный врач региона.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в ЗКО зарегистрировано три очага особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных, из них два очага бешенства соб