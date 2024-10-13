Казахстанцам напомнили о том, куда жаловаться на поборы в школах

Более двух тысяч руководителей организаций образования стали участниками совещания, посвященного профилактике и предупреждению коррупционных рисков, сообщает Zakon.kz.

Его провели сотрудники Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

"Особое внимание уделили вопросам предотвращения незаконного сбора денежных средств в организациях образования под разными предлогами, а также нарушениям, связанным с профессиональной деятельностью педагогов в рамках Закона РК "О статусе педагога", – рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что педагогов запрещено привлекать к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, а также возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг. Нарушение этих норм влечет ответственность в рамках действующего законодательства.

"Каждый участник образовательного процесса должен демонстрировать пример честности и справедливости, способствуя предотвращению коррупции. Обращаем внимание на важность неукоснительного соблюдения этих принципов и настоятельно призываем педагогов, руководителей организаций образования информировать о любых случаях коррупционных нарушений", – заявил председатель Комитета Ернур Дауенов.

При выявлении фактов незаконного сбора денег или других коррупционных проявлений в учреждениях образования казахстанцам рекомендуется незамедлительно сообщать в территориальные департаменты или в Комитет по обеспечению качества Министерства просвещения РК по номеру: +7 (7172) 74-23-92.

В начале учебного года министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал, что изменится в образовательных учреждениях Казахстана.