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Общество

Частные сады и школы в Казахстане ждет масштабная проверка

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 16:04 Фото: pexels
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 30 июня 2025 года рассказал о планах проверить все частные организации образования на коррупционные риски, передает корреспондент Zakon.kz.

Бейсембаев напомнил, что в 2023 году Минпросвещения совместно с Агентством по противодействию коррупции усиленно занялись проверкой всех организаций образования. Проверяли, по его словам, начиная с министерства, включая школы, детские сады и так далее.

"Благодаря этим мерам в 2023 году мы выявили около 18 млрд хищений в системе образования за последние 5-6 лет. Проверка была проведена. В 2024 году, как мне уже докладывает госорган, хищения сократились в 700 раз. Однако этим мы не довольствуемся, потому что, если сегодня мы говорим о хищениях, то остаются еще вопросы поборов, взяток и так далее. Сейчас мы должны усилить работу в этом направлении, прививать меры, то есть культуру добропорядочности, и продолжаем это делать в организациях образования совместно", – считает министр.

По его словам, сейчас есть необходимость организовывать проверки не только в государственных организациях образования, но и в частных.

"В этом году, когда мы впервые внедрили единую базу очередности среди организаций дошкольного образования, мы выявили около 20 тысяч "мертвых душ", что помогло только в двух регионах сэкономить 20 млрд тенге. Поэтому сейчас, если государство оказывает поддержку частным организациям образования, то и за эти деньги нужно вести контроль и проверки, чтобы и частники не воровали государственные средства. Конечно, я понимаю, не каждому частнику это понравится. Наверное, они будут меня "триггерить" или не любить, но тем не менее нас ничто не остановит. Мы все равно будем продолжать свою работу, чтобы государственные деньги дошли до главного адресата – наших детей", – добавил глава Минпросвещегния.

Проверки планируется начать с этого года и подвести по них все частные организации образования.

17 апреля 2025 года на встрече с акимом Астаны Женисом Касымбеком жительница пожаловалась на действия администрации одного из детских садов города. По словам женщины, ее ребенок подвергся там буллингу.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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