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14 октября православные отмечают Покров: приметы, как провести день

Праздник Покрова Пресвятой богородицы, традиции, приметы, как провести день, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 09:19 Фото: flickr
Покров Пресвятой Богородицы, отмечаемый 14 октября, окружен множеством примет и традиций. Этот день считается благоприятным для молитв о защите, благополучии и семейном счастье. В народе также верили, что с Покрова начинается переход к зиме и важным бытовым переменам.

Zakon.kz расскажет о приметах, традициях и рекомендациях, как провести этот день.

Как провести Покров 14 октября

  • Посетите церковь.

Важно побывать на праздничной службе и попросить у Богородицы защиты для себя и своих близких.

Считается, что молитвы на Покров имеют особую силу – многие обращаются с просьбами о здоровье, удаче и личном счастье.

  • Помолитесь о семье и браке.

Девушки молятся Богородице о хорошем женихе, а супруги – о благополучии в браке. Существует традиция: если женщина просит о замужестве именно в этот день, она быстрее встретит свою судьбу.

  • Займитесь домашним уютом.

На Покров было принято прибраться в доме и украсить его – это символизировало привлечение благополучия. Можно зажечь свечи или лампады в честь праздника.

  • Планируйте свадьбу или начинайте отношения.

В народе Покров считали благоприятным днем для помолвок и свадеб. Считалось, что заключенные браки будут крепкими и счастливыми.

Народные приметы на Покров

  • Снег на Покров – зима не за горами.

Если в этот день выпал первый снег, зима будет ранней и холодной. Говорили: "Если Покров землю покроет – зима близко".

Погода на Покров предсказывает зиму:

  • Теплый и солнечный день – к мягкой зиме.
  • Ветер с севера – зима будет холодной и снежной.
  • Если ветер дует с юга – зима будет теплой.
  • Покров без снега – до ноября тепла не жди.
  • Если в этот день снег не выпал, значит, первые серьезные холода придут нескоро.
  • Птицы улетели до Покрова – зима будет ранней и суровой.

Что нельзя делать на Покров

  • Ругаться и конфликтовать.

День Покрова нужно провести в мире и гармонии, так как ссоры в этот день могут обернуться длительными проблемами в отношениях.

  • Отказывать в помощи.

Если вас просят о помощи в этот день, лучше не отказывать, чтобы не оттолкнуть удачу.

Работать тяжело.

Считается, что в этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой – это время для духовного роста и обращения к высшим силам.

Рекомендации на день

  • Приготовьте праздничную трапезу для семьи: пироги, блины или блюда из муки символизируют благополучие и тепло в доме.
  • Укутайтесь в теплый плед или накиньте на плечи платок – это символическое действие, которое, по поверьям, приносит здоровье и защищает от болезней.
  • Проведите день в спокойной и душевной атмосфере, занимаясь приятными делами, такими как рукоделие, чтение или общение с близкими.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это время для внутренней гармонии и укрепления духовных связей. Проведите его с благодарностью и радостью, и, согласно традициям, удача и благополучие не заставят себя ждать.

28 сентября в Казахстан привезли Мощи Матроны Московской. Паломничество святыни приурочено к празднованию 25-летия Астанайской и Алма-Атинской епархии и предстоящему 15-летию утверждения канонического статуса Казахстанского Митрополичьего округа. Мощи почитаемой миллионами православных верующих по всему миру Матроны Московской пробудут в стране до 10 ноября. 

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