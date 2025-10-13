14 октября – Покров: главные поверья и запреты

14 октября в народном календаре – Покров Пресвятой Богородицы (Покров), один из важных православных праздников. В народе этот день приобрел особое значение и стал ассоциироваться с наступлением зимы, завершением сельскохозяйственных работ и началом свадебного сезона, сообщает Zakon.kz.

Считается, что с этого дня наступает "зазимье" – время, когда природа готовится к зимнему покою.

Народные приметы и поверья

Как и в любой другой праздник, на Покров Пресвятой Богородицы существовало множество примет, которые помогали предсказать, какой будет зима.

К примеру, если на Покров листья с деревьев полностью облетели, это предвещало легкую и снежную зиму. Однако, если листья оставались, ожидалась холодная и морозная зима.

Если в этот день выпал снег, считалось, что зима будет долгой и снежной. В то время как дождь на Покров означал, что осень будет теплой и дождливой.

В этот день, как гласят данные издания "Известия", хозяйки занимались подготовкой дома к зиме. Считалось, что, если до Покрова не закончить все работы по дому, зима будет холодной и трудной.

Запреты на 14 октября

Примечательно, что в этот день возбранялось заниматься тяжелой физической работой: уборкой, стиркой, шитьем, вязанием, копанием и другими хозяйственными делами. Это время следовало посвятить отдыху и духовному очищению.

Еще в этот день также не принято ссориться, ругаться или сквернословить. Считается, что такие действия могут привлечь беды и несчастья в дом. Не рекомендуется давать обещания, которые невозможно выполнить, или занимать деньги. Считается, что невыполненные обещания или долги могут привести к финансовым трудностям в будущем.

Так как Покров – день радости и благодарности, не следует в этот день грустить, жаловаться на судьбу или пребывать в плохом настроении.

Хотя на Покров не установлены строгие постные ограничения, рекомендуется воздерживаться от злоупотребления алкоголем и чревоугодия.

Что можно

14 октября принято проявлять гостеприимство. Щедрость в этот день считается залогом достатка и благополучия в будущем.

К тому же с Покрова начинался свадебный сезон. Девушки молились о замужестве, а юноши сватались к невестам. Считается, что свадьба, сыгранная в этот день, сулит крепкий и счастливый брак.

Согласно информации издания "Вокруг света", праздник совпадал с окончанием сельскохозяйственных работ. В этот день было принято завершать строительство и покрывать крыши домов на зиму.

