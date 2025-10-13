#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Советы

14 октября – Покров: главные поверья и запреты

дома, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:04 Фото: pexels
14 октября в народном календаре – Покров Пресвятой Богородицы (Покров), один из важных православных праздников. В народе этот день приобрел особое значение и стал ассоциироваться с наступлением зимы, завершением сельскохозяйственных работ и началом свадебного сезона, сообщает Zakon.kz.

Считается, что с этого дня наступает "зазимье" – время, когда природа готовится к зимнему покою.

Народные приметы и поверья

Как и в любой другой праздник, на Покров Пресвятой Богородицы существовало множество примет, которые помогали предсказать, какой будет зима.

К примеру, если на Покров листья с деревьев полностью облетели, это предвещало легкую и снежную зиму. Однако, если листья оставались, ожидалась холодная и морозная зима.

Если в этот день выпал снег, считалось, что зима будет долгой и снежной. В то время как дождь на Покров означал, что осень будет теплой и дождливой.

В этот день, как гласят данные издания "Известия", хозяйки занимались подготовкой дома к зиме. Считалось, что, если до Покрова не закончить все работы по дому, зима будет холодной и трудной.

Запреты на 14 октября

Примечательно, что в этот день возбранялось заниматься тяжелой физической работой: уборкой, стиркой, шитьем, вязанием, копанием и другими хозяйственными делами. Это время следовало посвятить отдыху и духовному очищению.

Еще в этот день также не принято ссориться, ругаться или сквернословить. Считается, что такие действия могут привлечь беды и несчастья в дом. Не рекомендуется давать обещания, которые невозможно выполнить, или занимать деньги. Считается, что невыполненные обещания или долги могут привести к финансовым трудностям в будущем.

Так как Покров – день радости и благодарности, не следует в этот день грустить, жаловаться на судьбу или пребывать в плохом настроении.

Хотя на Покров не установлены строгие постные ограничения, рекомендуется воздерживаться от злоупотребления алкоголем и чревоугодия.

Что можно

14 октября принято проявлять гостеприимство. Щедрость в этот день считается залогом достатка и благополучия в будущем.

К тому же с Покрова начинался свадебный сезон. Девушки молились о замужестве, а юноши сватались к невестам. Считается, что свадьба, сыгранная в этот день, сулит крепкий и счастливый брак.

Согласно информации издания "Вокруг света", праздник совпадал с окончанием сельскохозяйственных работ. В этот день было принято завершать строительство и покрывать крыши домов на зиму.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:04
Медовый день: интересные приметы и запреты на 10 октября

Ранее мы рассказывали о традициях и значении особого народного праздника Иван Богослов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
10:01, 14 октября 2023
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
14 октября православные отмечают Покров: приметы, как провести день
09:19, 14 октября 2024
14 октября православные отмечают Покров: приметы, как провести день
Народные приметы: что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы
10:15, 14 октября 2022
Народные приметы: что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: