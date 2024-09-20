Стал известен график пребывания в Казахстане ковчега с мощами блаженной Матроны Московской
Мощи почитаемой миллионами православных верующих по всему миру Матроны Московской пробудут в стране до 10 ноября. Святыню в паломничестве будут сопровождать митрополит Александр, казахстанские архипастыри и духовенство, сообщает официальный сайт Митрополичьего округа в Республике Казахстан.
"Сегодня в Казахстане, где хорошо знают и горячо любят блаженную старицу, особое священное торжество – в пределы Митрополичьего округа из Москвы приносятся честны́е мощи и часть ризы святой Матроны. Ковчег с мощами угодницы Божией посещает нашу страну в дни празднования Воздвижения Животворящего Креста Христова", – сказал в своем сообщении глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Стоит отметить, что святые мощи привезут в Казахстан после ходатайства митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал благословение на принесение мощей блаженной Матроны в епархиальные центры страны для молитвенного поклонения и духовного укрепления казахстанцев.
"Не каждый из нас может оставить свои повседневные дела и заботы и совершить непростое зарубежное паломничество, но ныне благодаря этому событию всякий ищущий духовной помощи и утешения, нуждающийся в исцелении болезней и желающий утвердиться в истинной вере может прийти и прикоснуться к мощам блаженной Матроны, облобызать святыню и вознести искрение молитвы за самого себя, за родных и близких", – отметил глава Православной Церкви Казахстана.
График пребывания ковчега с мощами блаженной Матроны Московской
28 сентября, суббота
10:00 – встреча честны́х мощей в Успенском кафедральном соборе Астаны и совершение Божественной Литургии, по окончании которой начнется поклонение святыне.
Адрес: 6 микрорайон, ул. Куйши Дина, 27
29 сентября, воскресенье
10:00 – Божественная Литургия в Успенском кафедральном соборе Астаны. Поклонение святыне до 16:00
20:00 – встреча честны́х мощей в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алматы. Молебен, по окончании которого начнется поклонение святыне.
Адрес: ул. Латифа Хамиди, 30, угол ул. Жангельдина и ул. Ашимбаева
30 сентября, понедельник
09:00 – Божественная Литургия в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты, по окончании которой продолжится поклонение святыне.
30 сентября – 7 октября
Мощи блаженной Матроны будут пребывать в Софийском соборе.
Доступ к святыне с 7:00 до 21:00
7 октября, понедельник
16:30 – Молебен. Прощание со святыней в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря
8 – 9 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Уральск.
Место пребывания святыни:
8 октября – храм Христа Спасителя, "Золотая церковь".
Адрес: проспект Достык, 202
9 октября – Михаило-Архангельский кафедральный собор.
Адрес: проспект Достык, 68
12 – 13 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Костанай.
Место пребывания святыни – Константино-Еленинский собор.
Адрес: ул. Алтынсарина, 206
14 октября, понедельник,
праздник Покрова Божией Матери
Мощи блаженной Матроны посещают город Рудный.
Место пребывания святыни – Иоанно-Богословский кафедральный собор.
Адрес: ул. Парковая, 55
16 – 17 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Павлодар.
Место пребывания святыни – Благовещенский кафедральный собор.
Адрес: ул. Торайгырова, 1/5
21 – 22 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Караганду.
Место пребывания святыни – Троице-Севастиановский собор.
Адрес: ул. Новая, 29
26 – 27 октября
Мощи блаженной Матроны посещают город Талдыкорган.
Место пребывания святыни – Иоанно-Богословский собор.
Адрес: ул. Шевченко, 100
1 – 3 ноября
Мощи блаженной Матроны посещают город Петропавловск.
Место пребывания святыни – Вознесенский кафедральный собор.
Адрес: ул. Ж. Кизатова, 55
9 – 10 ноября
Мощи блаженной Матроны посещают город Усть-Каменногорск.
Место пребывания святыни – Андреевский кафедральный собор.
Адрес: ул. Лихарева, 16
Ранее сообщалось, что Патриарх Руси Кирилл благословил принесение в пределы Казахстана мощей святой блаженной старицы Матроны Московской и части ее рубашки.