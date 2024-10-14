Депутат о реализуемых в Казахстане госпрограммах: 87% новых рабочих мест имеют временный характер

Депутат Дания Еспаева на правительственном чате 14 октября 2024 года раскритиковала реализуемые в стране государственные программы, сообщает Zakon.kz.

Она считает, что эффективное управление рынком труда играет ключевую роль в достижении устойчивого экономического развития и повышении благосостояния казахстанцев.



"По мнению экспертов, на сегодняшний день спрос на специалистов с профессиональным техническим образованием, на выпускников с высшим образованием превышает потребность на 70%. В связи с этим необходимо повышение престижа рабочих профессий через реформирование технического и профессионального образования. Кроме того, для повышения статуса человека труда необходимы стимулирующие меры", – отметила она.

При этом она напомнила, что к 2030 году поставлена смелая цель – создать 3,8 млн новых рабочих мест.

"По итогам аудита государственной программы занятости Высшей аудиторской палатой большинство рабочих мест, создаваемых в рамках различных государственных программ, являются временными. Например, в рамках программы "Сильные регионы – драйвер развития страны" из 1,5 тыс. созданных рабочих мест 90% являются временными. По проекту развития агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы: из созданных 67 тыс. рабочих мест – 81% являются сезонными. В целом 87% новых рабочих мест создаются в основном в низкопродуктивных и среднесрочных секторах и имеют временный характер", – заявила Еспаева.

Вместе с тем, по ее данным, в Казахстане сохраняется рост высокой доли неформальной экономики и зависимости населения от государственной поддержки.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила о планах внедрить новые формы занятости на селе.