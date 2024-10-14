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Депутаты говорят о рисках усиления молодежной безработицы в Казахстане

Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 11:21 Фото: Zakon.kz
Вице-спикер Мажилиса, депутат Дания Еспаева на правительственном часе 14 октября 2024 года заявила, что проблема молодежной безработицы в Казахстане будет только усугубляться, сообщает Zakon.kz.

Еспаева отметила, что вызывает особую озабоченность молодежная безработица.

"Эта проблема будет усугубляться за счет ежегодного, более трехсот тысяч прогнозируемого притока молодежи на рынок труда", – заявила она.

Проблемы, по ее словам, начинаются на стадии перехода от системы образования к рынку труда, где молодежь ни через образование не может улучшить свои навыки, ни через трудоустройство набраться опыта.

"Для повышения кадрового потенциала страны государство ежегодно предоставляет гранты в высшие учебные заведения и колледжи на бесплатное обучение. В этом году в вузы приняли около 74 тыс., а в колледжи – 143 тыс. новых студентов. Однако трудоустройство выпускников вызывает серьезную озабоченность. Например, в 2023 году по специальности трудоустроено лишь 40% выпускников колледжа. При этом, к сожалению, государственные органы не владеют в полной мере информацией о трудоустройстве выпускников вузов. Это приводит к тому, что выпускники пополняют ряды безработных", – сетует депутат.

Часть из них, добавила Еспаева, вынуждены вновь обратиться за государственной поддержкой, на нее вновь тратятся бюджетные средства.

Ранее она раскритиковала реализуемые в стране государственные программы. По ее словам, 87% создаваемых в их рамках новых рабочих мест имеют временный характер.

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