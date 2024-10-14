Новые формы занятости на селе планируют внедрить в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в Мажилисе заявила, что новые формы занятости в сельском хозяйстве помогут повысить эффективность использования ресурсов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что нормализация занятости в сельском хозяйстве является одной из ключевых задач для обеспечения устойчивого развития сельских территорий.



"По данным Бюро национальной статистики, в сельском хозяйстве Казахстана в 2023 году было занято 1,1 млн человек, из которых более половины – самозанятые. Их заработная плата почти вдвое ниже среднего по стране. Это свидетельствует о высоком уровне неформальной занятости и низком уровне социальной защиты сельских работников", – озвучила министр.

Жакупова рассказала, что совместно с научным и экспертным сообществами и Министерством сельского хозяйства проанализировали огромный массив данных о погоде за последние 24 года.

"Эти данные позволили нам создать специальные математические модели, которые учитывают все особенности климата и почвы в разных регионах. С помощью этих моделей мы разработали точные рекомендации для каждого поля. Ключевая особенность – нормирование всего комплекса механизированных работ, что позволяет мониторить реальную занятость на селе. Сформированы нормы обслуживания поголовья сельскохозяйственных животных и проведен расчет нормативной численности работников", – дополнила она.

Министр заявила, что рассматривается вопрос внедрения новых форм занятости на селе – вахтовая, сезонная, мобильное предпринимательство.



"Результаты внедрения данной системы будут способствовать повышению эффективности использования ресурсов в сельском хозяйстве, ее доли в структуре ВВП страны, формализации и увеличению занятости в сельском хозяйстве и снижению миграционных потоков из сельской местности в города", – сказала Жакупова.

25 сентября 2024 год в министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о том, сколько иностранных граждан работают в Казахстане.

