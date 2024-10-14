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Новые формы занятости на селе планируют внедрить в Казахстане

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 10:52 Фото: amanatpartiasy.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в Мажилисе заявила, что новые формы занятости в сельском хозяйстве помогут повысить эффективность использования ресурсов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что нормализация занятости в сельском хозяйстве является одной из ключевых задач для обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

"По данным Бюро национальной статистики, в сельском хозяйстве Казахстана в 2023 году было занято 1,1 млн человек, из которых более половины – самозанятые. Их заработная плата почти вдвое ниже среднего по стране. Это свидетельствует о высоком уровне неформальной занятости и низком уровне социальной защиты сельских работников", – озвучила министр. 

Жакупова рассказала, что совместно с научным и экспертным сообществами и Министерством сельского хозяйства проанализировали огромный массив данных о погоде за последние 24 года.

"Эти данные позволили нам создать специальные математические модели, которые учитывают все особенности климата и почвы в разных регионах. С помощью этих моделей мы разработали точные рекомендации для каждого поля. Ключевая особенность – нормирование всего комплекса механизированных работ, что позволяет мониторить реальную занятость на селе. Сформированы нормы обслуживания поголовья сельскохозяйственных животных и проведен расчет нормативной численности работников", – дополнила она. 

Министр заявила, что рассматривается вопрос внедрения новых форм занятости на селе – вахтовая, сезонная, мобильное предпринимательство. 

"Результаты внедрения данной системы будут способствовать повышению эффективности использования ресурсов в сельском хозяйстве, ее доли в структуре ВВП страны, формализации и увеличению занятости в сельском хозяйстве и снижению миграционных потоков из сельской местности в города", – сказала Жакупова. 

25 сентября 2024 год в министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о том, сколько иностранных граждан работают в Казахстане. 

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