Отправляли фото и видео незнакомцам: Минпросвещения о рисках интернет-знакомств для подростков

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на экспертной встрече в Астане 30 июля 2025 года рассказала, с какими рисками сталкиваются дети и подростки в интернет-пространстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Насымжан Оспанова отметила, что на сегодня в стране число детей приближается к 7 млн – это 35% населения. Она указала на важность повышения грамотности детей в интернете.

"Наше исследование совместно с ЮНИСЕФ показало, что в общей сложности 4,2% детей разговаривали с незнакомцами старше 18 лет один или два раза. В общей сложности каждый 10-й ребенок полностью согласен, что в интернете есть вещи, которые расстраивают их, беспокоят их и их сверстников. 11,1% детей отправляли свою личную фотографию или видео кому-то, кого они не знали лично, четверть детей – это тоже страшная цифра – не сообщили никому о своем неприятном опыте", – мотивировала она.

1 из 10 мальчиков, или 12% участвовавших в опросе, сообщили, что ходили на встречу с незнакомцем из интернета, среди девочек этот показатель ниже и составляет 10%.

"Результаты исследования свидетельствуют о том, что дети находятся в достаточно серьезной степени риска", – резюмировала спикер.

Дети и подростки – очень уязвимая категория для мошенников, и поэтому киберпреступники часто с помощью фишинга выманивают у них конфиденциальную информацию. Как защитить подрастающее поколение от преступных посягательств, можно прочитать здесь.