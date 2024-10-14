Как восстанавливают освещение на темных улицах Алматы

Проблема "темных улиц" в Алматы возникла шесть лет назад, когда был заключен договор с частным партнером, который все эти годы не исполнял свои обязательства по договору государственно-частного партнерства.

Как акимат города решил этот вопрос и что планируют делать дальше в компании, отвечающей за все уличное освещение в городе, рассказал руководитель КГП "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик.

– Игорь Иванович, городской рубильник долгое время находился в руках частного партнера, с которым акимат в итоге разорвал договор. Почему это произошло?

– "Алматы Кала Жарык" с января текущего года отвечает за большую часть освещения в городе. Несколько лет за наружное освещение Алматы отвечал частный консорциум из трех компаний: ТОО ABM-Вuilding 2007, ТОО "Электроремонт" и ТОО ABM-Project, который, по сути, провалил программу модернизации. Это обнаружилось прошлым летом, и аким города Ерболат Досаев поручил расторгнуть договор с этим частным партнером и передать все сети на баланс районных акиматов. Все они заключили договор на обслуживание линий с нашим предприятием. А чтобы на момент судебных разбирательств работа не простаивала, по поручению акима было выделено дополнительное финансирование и закуплена новая техника. Мы сразу же приступили к исправлению ситуации, которая на тот момент была уже крайне запущена. Сейчас картина намного лучше, но все равно предстоит еще очень много работы.

Фото: "Алматы Кала Жарык"

– Как сейчас обстоит дело с освещением дворов и улиц? Жители порой жалуются, что иногда не освещаются целые кварталы. Почему это происходит?

– Здесь главная причина в том, что мы до сих пор боремся с наследием прежнего подрядчика, который по суду был признан недобросовестным. С начала года мы заменили более 25 тыс. светильников, протянули свыше 250 км кабеля, установлено 1800 опор. В Алматы порядка 6 тыс. улиц, и 85% из них полностью освещены. Однако вместе с установкой новых светоточек наши бригады также занимаются и восстановлением старых линий, часть которых пришла в критическое состояние. Например, на одной улице выходит из строя определенный участок, мы его ремонтируем, а через пару дней аналогичная поломка случается уже на другом отрезке, и опять вся улица не горит. С этим и связан поток жалоб, когда пишут, что не освещаются целые кварталы.

– Перевод часового пояса привел к тому, что алматинские школьники, которые учатся во вторую смену, возвращаются домой в кромешной тьме. Как решается проблема с освещением социальных объектов в городе?

– Мы сейчас работаем над тем, чтобы выполнить свои обещания перед акиматом города и обеспечить Алматы полноценным и качественным освещением. Еще в августе "Алматы Кала Жарык" вместе с районными акиматами проверили освещение во всех образовательных учреждениях и, где оно не функционировало, оно было восстановлено. Сейчас жалоб на неработающие фонари единицы, и мы их устраняем очень оперативно, день в день. Это, конечно же, благодаря тому, что у нас увеличен штат – 40 бригад круглосуточно выезжают по городу. Раньше их было существенно меньше. Что касается жалоб на неосвещенные улицы возле школ, большинство этих обращений было связано со школами, где уличного освещения никогда и не было. Совместно с районными акиматами мы в экстренном порядке провели туда новые линии: установили столбы, кронштейны, светильники, протянули кабель. В одном только Ауэзовском районе таких школ было семь, мы осветили территорию не только внутри, но и в радиусе 250 метров, чтобы ученики не ходили по темноте. То же самое проделали и в других районах, новые линии освещения установлены более чем в 20 школах. Почему их не было раньше, этот вопрос не к нам. Возможно, еще год назад уроки заканчивались, когда на улице было не так темно. В любом случае мы отреагировали на все поступившие сигналы, и сейчас вопрос освещения школ с повестки дня снят.

Фото: "Алматы Кала Жарык"

– Почему бывает так, что днем фонари горят, а ночью, когда освещение необходимо, наоборот, не светят?

– В 90% случаев дневное горение фонарей связано с ремонтно-восстановительными работами: замена ламп, проверка линии, определение места обрыва или короткого замыкания. Хочу отметить, что после передачи обслуживания районным акиматам проблемы с наружным освещением стали решаться гораздо оперативнее. В данный момент на линию выходят более 40 ремонтных бригад, работы ведутся круглосуточно и без выходных, благодаря чему срок обслуживания заявок сократился в разы и занимает максимум две недели. Но, как правило, мы отрабатываем их гораздо раньше.

Мы сейчас отказались от приобретения дешевых и некачественных светильников, потому что они светят тускло и быстро выходят из строя. Но компании, которые поставляли такую продукцию раньше, пытаются вновь участвовать в тендере. Иногда приходится отменять результаты конкурса, это сопровождается судебными тяжбами и приводит к тому, что у нас на складах заканчиваются светильники. Вот тогда мы и не можем вовремя реагировать на обращения граждан. Однако на данный момент светильники есть в нужном количестве, проблем с отработкой заявок нет.

– Вы работаете только по жалобам жителей или сами выявляете в городе проблемные участки?

– Безусловно, основная часть нашей деятельности связана с устранением жалоб, поступающих в наш диспетчерский пункт, на странички в социальных сетях и по порталам OpenAlmaty и eotinish. Вместе с тем наши инспектора и оперативные бригады ежедневно проводят мониторинг линий наружного освещения и находят те или иные неполадки. К примеру, в микрорайоне Туркестан Алатауского района выявлены целые улицы, на которых не проведено наружное освещение. Сейчас совместно с акиматом решаем вопрос об установке там опор и светильников. Такая же ситуация была в микрорайоне Карагайлы, где жители предгорной местности годами оставались без освещения. Совместно с акиматом Наурызбайского района мы установили там столбы и фонари. В Бостандыкском районе заменили подземную кабельную линию на улице Мустафина. Она питает 110 светильников, ее общая протяженность около 2 километров. Освещения там не было больше года.

Фото: "Алматы Кала Жарык"

– Какие именно улицы или микрорайоны сейчас считаются проблемными в городе?

– В целом, программа модернизации включала более 60 улиц. Это полностью проспекты Райымбека и Рыскулова, часть проспектов Достык, Сейфуллина, Абая, Майлина, Суюнбая, Алтынсарина, Илийский и Кульджинский тракты, улицы Гагарина, Жарокова, Желтоксан, Наурызбай батыра и многие другие. Мы с районными акиматами обошли эти участки, составили анализ и оценку их состояния, сейчас планируем приступить к текущему ремонту линий. Но, к сожалению, сделать это быстро не получится. Нельзя в один момент исправить то, что ухудшалось годами. Конечно, нам хотелось бы бросить на это все усилия и массово ремонтировать целые улицы. Но пока таких ресурсов у нас нет. Даже после увеличения штата и парка техники.

– Какие масштабные проекты вами реализованы в этом году?

– Этим летом "Алматы Кала Жарык" завершил работы по проведению ночной подсветки памятников истории и культуры республиканского и местного значения. Они охватили все районы города, подключено 56 монументов и бюстов, для дополнительного освещения которых установлено 128 прожекторов. Масштабные работы проведены и в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Там приведены в полный порядок линии освещения на аллеях, тротуарах и площадях. Проложено более шести километров новых сетей, заменено 470 светильников, установлено 450 автоматических выключателей. Составлена паспортизация системы освещения парка с подробными схемами подключения каждого фонаря и прожектора. Сейчас начаты аналогичные работы и в парке Желтоксан. В городе проходит массовая замена старых ламповых светильников на новые светодиодные (LED). Такие фонари светят гораздо ярче, служат дольше и потребляют значительно меньше электроэнергии. Мы уже поменяли более пяти тысяч старых светильников на LED, и работа в этом направлении не останавливается.

– Какие еще работы запланированы на 2025 год?

– Наиболее острой городской проблемой, копившейся годами, стали фонарные столбы, которые пришли в изношенное и даже аварийное состояние. Мы уже начали их выявлять и менять, и эта работа займет весь следующий год. В городе очень много старых опор, которые стоят еще с советских времен. И даже если визуально они выглядят вполне нормально, то под землей мы видим сгнившие трубы и разрушенный фундамент. Мы сейчас занимаемся оценкой состояния этих столбов и их количества для того, чтобы в 2025 году перейти к массовой замене. Эти работы охватят все районы города.

В целом, можно с уверенностью сказать, что ситуация меняется к лучшему с каждым днем. И руководство города, и "Алматы Кала Жарык" прилагает все усилия для обеспечения алматинцев качественным уличным освещением. В 2025 году оно будет доведено до 100%.