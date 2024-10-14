Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как восстанавливают освещение на темных улицах Алматы

Как восстанавливают освещение на темных улицах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:11 Фото: Алматы Кала Жарык
Проблема "темных улиц" в Алматы возникла шесть лет назад, когда был заключен договор с частным партнером, который все эти годы не исполнял свои обязательства по договору государственно-частного партнерства.

Как акимат города решил этот вопрос и что планируют делать дальше в компании, отвечающей за все уличное освещение в городе, рассказал руководитель КГП "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик.

– Игорь Иванович, городской рубильник долгое время находился в руках частного партнера, с которым акимат в итоге разорвал договор. Почему это произошло?

– "Алматы Кала Жарык" с января текущего года отвечает за большую часть освещения в городе. Несколько лет за наружное освещение Алматы отвечал частный консорциум из трех компаний: ТОО ABM-Вuilding 2007, ТОО "Электроремонт" и ТОО ABM-Project, который, по сути, провалил программу модернизации. Это обнаружилось прошлым летом, и аким города Ерболат Досаев поручил расторгнуть договор с этим частным партнером и передать все сети на баланс районных акиматов. Все они заключили договор на обслуживание линий с нашим предприятием. А чтобы на момент судебных разбирательств работа не простаивала, по поручению акима было выделено дополнительное финансирование и закуплена новая техника. Мы сразу же приступили к исправлению ситуации, которая на тот момент была уже крайне запущена. Сейчас картина намного лучше, но все равно предстоит еще очень много работы.

Как восстанавливают освещение на темных улицах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:11

Фото: "Алматы Кала Жарык"

 Как сейчас обстоит дело с освещением дворов и улиц? Жители порой жалуются, что иногда не освещаются целые кварталы. Почему это происходит?

– Здесь главная причина в том, что мы до сих пор боремся с наследием прежнего подрядчика, который по суду был признан недобросовестным. С начала года мы заменили более 25 тыс. светильников, протянули свыше 250 км кабеля, установлено 1800 опор. В Алматы порядка 6 тыс. улиц, и 85% из них полностью освещены. Однако вместе с установкой новых светоточек наши бригады также занимаются и восстановлением старых линий, часть которых пришла в критическое состояние. Например, на одной улице выходит из строя определенный участок, мы его ремонтируем, а через пару дней аналогичная поломка случается уже на другом отрезке, и опять вся улица не горит. С этим и связан поток жалоб, когда пишут, что не освещаются целые кварталы.

– Перевод часового пояса привел к тому, что алматинские школьники, которые учатся во вторую смену, возвращаются домой в кромешной тьме. Как решается проблема с освещением социальных объектов в городе?

– Мы сейчас работаем над тем, чтобы выполнить свои обещания перед акиматом города и обеспечить Алматы полноценным и качественным освещением. Еще в августе "Алматы Кала Жарык" вместе с районными акиматами проверили освещение во всех образовательных учреждениях и, где оно не функционировало, оно было восстановлено. Сейчас жалоб на неработающие фонари единицы, и мы их устраняем очень оперативно, день в день. Это, конечно же, благодаря тому, что у нас увеличен штат – 40 бригад круглосуточно выезжают по городу. Раньше их было существенно меньше. Что касается жалоб на неосвещенные улицы возле школ, большинство этих обращений было связано со школами, где уличного освещения никогда и не было. Совместно с районными акиматами мы в экстренном порядке провели туда новые линии: установили столбы, кронштейны, светильники, протянули кабель. В одном только Ауэзовском районе таких школ было семь, мы осветили территорию не только внутри, но и в радиусе 250 метров, чтобы ученики не ходили по темноте. То же самое проделали и в других районах, новые линии освещения установлены более чем в 20 школах. Почему их не было раньше, этот вопрос не к нам. Возможно, еще год назад уроки заканчивались, когда на улице было не так темно. В любом случае мы отреагировали на все поступившие сигналы, и сейчас вопрос освещения школ с повестки дня снят.

Как восстанавливают освещение на темных улицах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:11

Фото: "Алматы Кала Жарык"

– Почему бывает так, что днем фонари горят, а ночью, когда освещение необходимо, наоборот, не светят?

– В 90% случаев дневное горение фонарей связано с ремонтно-восстановительными работами: замена ламп, проверка линии, определение места обрыва или короткого замыкания. Хочу отметить, что после передачи обслуживания районным акиматам проблемы с наружным освещением стали решаться гораздо оперативнее. В данный момент на линию выходят более 40 ремонтных бригад, работы ведутся круглосуточно и без выходных, благодаря чему срок обслуживания заявок сократился в разы и занимает максимум две недели. Но, как правило, мы отрабатываем их гораздо раньше.

Мы сейчас отказались от приобретения дешевых и некачественных светильников, потому что они светят тускло и быстро выходят из строя. Но компании, которые поставляли такую продукцию раньше, пытаются вновь участвовать в тендере. Иногда приходится отменять результаты конкурса, это сопровождается судебными тяжбами и приводит к тому, что у нас на складах заканчиваются светильники. Вот тогда мы и не можем вовремя реагировать на обращения граждан. Однако на данный момент светильники есть в нужном количестве, проблем с отработкой заявок нет.

– Вы работаете только по жалобам жителей или сами выявляете в городе проблемные участки?

– Безусловно, основная часть нашей деятельности связана с устранением жалоб, поступающих в наш диспетчерский пункт, на странички в социальных сетях и по порталам OpenAlmaty и eotinish. Вместе с тем наши инспектора и оперативные бригады ежедневно проводят мониторинг линий наружного освещения и находят те или иные неполадки. К примеру, в микрорайоне Туркестан Алатауского района выявлены целые улицы, на которых не проведено наружное освещение. Сейчас совместно с акиматом решаем вопрос об установке там опор и светильников. Такая же ситуация была в микрорайоне Карагайлы, где жители предгорной местности годами оставались без освещения. Совместно с акиматом Наурызбайского района мы установили там столбы и фонари. В Бостандыкском районе заменили подземную кабельную линию на улице Мустафина. Она питает 110 светильников, ее общая протяженность около 2 километров. Освещения там не было больше года.

Как восстанавливают освещение на темных улицах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:11

Фото: "Алматы Кала Жарык"

– Какие именно улицы или микрорайоны сейчас считаются проблемными в городе?

– В целом, программа модернизации включала более 60 улиц. Это полностью проспекты Райымбека и Рыскулова, часть проспектов Достык, Сейфуллина, Абая, Майлина, Суюнбая, Алтынсарина, Илийский и Кульджинский тракты, улицы Гагарина, Жарокова, Желтоксан, Наурызбай батыра и многие другие. Мы с районными акиматами обошли эти участки, составили анализ и оценку их состояния, сейчас планируем приступить к текущему ремонту линий. Но, к сожалению, сделать это быстро не получится. Нельзя в один момент исправить то, что ухудшалось годами. Конечно, нам хотелось бы бросить на это все усилия и массово ремонтировать целые улицы. Но пока таких ресурсов у нас нет. Даже после увеличения штата и парка техники.

– Какие масштабные проекты вами реализованы в этом году?

– Этим летом "Алматы Кала Жарык" завершил работы по проведению ночной подсветки памятников истории и культуры республиканского и местного значения. Они охватили все районы города, подключено 56 монументов и бюстов, для дополнительного освещения которых установлено 128 прожекторов. Масштабные работы проведены и в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Там приведены в полный порядок линии освещения на аллеях, тротуарах и площадях. Проложено более шести километров новых сетей, заменено 470 светильников, установлено 450 автоматических выключателей. Составлена паспортизация системы освещения парка с подробными схемами подключения каждого фонаря и прожектора. Сейчас начаты аналогичные работы и в парке Желтоксан. В городе проходит массовая замена старых ламповых светильников на новые светодиодные (LED). Такие фонари светят гораздо ярче, служат дольше и потребляют значительно меньше электроэнергии. Мы уже поменяли более пяти тысяч старых светильников на LED, и работа в этом направлении не останавливается.

– Какие еще работы запланированы на 2025 год?

– Наиболее острой городской проблемой, копившейся годами, стали фонарные столбы, которые пришли в изношенное и даже аварийное состояние. Мы уже начали их выявлять и менять, и эта работа займет весь следующий год. В городе очень много старых опор, которые стоят еще с советских времен. И даже если визуально они выглядят вполне нормально, то под землей мы видим сгнившие трубы и разрушенный фундамент. Мы сейчас занимаемся оценкой состояния этих столбов и их количества для того, чтобы в 2025 году перейти к массовой замене. Эти работы охватят все районы города.

В целом, можно с уверенностью сказать, что ситуация меняется к лучшему с каждым днем. И руководство города, и "Алматы Кала Жарык" прилагает все усилия для обеспечения алматинцев качественным уличным освещением. В 2025 году оно будет доведено до 100%.

Как восстанавливают освещение на темных улицах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:11

Фото: "Алматы Кала Жарык"

Читайте также

Соглашение между Южной Кореей и Казахстаном
Южная Корея потребовала вернуть 15 тысяч казахстанцев на родину
Дыхание зимы: как холодный антициклон изменит погоду в Казахстане
Дыхание зимы: как холодный антициклон изменит погоду в Казахстане
планшет, вакансии, Казахстан
"Люди не хотят работать за 600 тысяч тенге": Жакупова предлагает приучать к труду как в Китае
Айсулу Омарова
Алматы 2024 год Благоустройство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Национальная гвардия Республики Казахстан, нацгвардия РК
Нацгвардейцы будут патрулировать Талгар для охраны общественного порядка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: