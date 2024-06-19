Как будут определять частных партнеров для строительства школ по проекту "Комфортная школа"

И.о. министра просвещения приказом от 14 июня 2024 утвердил Правила определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в области образования, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие понятия:

потенциальный частный партнер 1 – претендующий на участие в конкурсе по определению частного партнера 1 индивидуальный предприниматель, простое товарищество или юридическое лицо, за исключением государственных юридических лиц, а также товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежат государству;

– претендующий на участие в конкурсе по определению частного партнера 1 индивидуальный предприниматель, простое товарищество или юридическое лицо, за исключением государственных юридических лиц, а также товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежат государству; частный партнер 1 – индивидуальный предприниматель, простое товарищество или юридическое лицо, за исключением государственных юридических лиц, а также товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключившие договор государственно-частного партнерства (договор ГЧП);

– индивидуальный предприниматель, простое товарищество или юридическое лицо, за исключением государственных юридических лиц, а также товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключившие договор государственно-частного партнерства (договор ГЧП); частный партнер 2 – организация образования, включенная в перечень частных организаций среднего образования, участвующих в реализации Национального проекта, утвержденный уполномоченным органом в области образования в соответствии с Национальным проектом.

Проект государственно-частного партнерства по строительству и техническому обслуживанию объектов государственно-частного партнерства (объект ГЧП) инициируется местным исполнительным органом области, городов республиканского значения, столицы (государственный партнер).

При планировании проекта ГЧП не допускается разделение периодов одного проекта ГЧП на несколько проектов ГЧП.

Проект ГЧП осуществляется на следующих базовых параметрах:

общее количество вновь вводимых ученических мест для обучения в организации среднего образования не менее 600 ученических мест в соответствии с договором ГЧП;

стоимость строительства одного ученического места не превышает стоимость, определенную Национальным проектом, с учетом проектной мощности объекта ГЧП;

государственный партнер предоставляет частному партнеру 1 право временного безвозмездного землепользования на земельный участок и подводит соответствующую инженерно-коммуникационную инфраструктуру к объекту ГЧП в случае ее отсутствия;

договор ГЧП заключается сроком на 29 лет;

отсутствие обременений и притязаний третьих лиц на земельный участок, предназначенный для строительства;

частный партнер 1 перечисляет на эскроу-счет, открытый на его имя, сумму, предусмотренную подпунктом 5) пункта 8.1 приложения 9-1 к Национальному проекту;

частный партнер 1 заключает договор консорциума с частным партнером 2;

государственный партнер доводит до частного партнера 1 задание на проектирование или проектно-сметную документацию (ПСД) повторного применения строительства объекта ГЧП предусмотренные Национальным проектом;

объект ГЧП остается в долевой собственности частного партнера 1 и частного партнера 2 с наложением бессрочного обременения на неизменность целевого назначения объекта и соответствующего земельного участка;

определение доли частного партнера 2 в консорциуме не ниже 5%;

выплата расходов на амортизацию здания в размере, рассчитанном за каждое новое ученическое место, введенное путем строительства в рамках ГЧП, из расчета стоимости одного ученического места с учетом его проектной мощности и стоимостью строительства такого объекта по ПСД, но не более стоимости одного ученического места, определенного Национальным проектом. Объем государственного образовательного заказа на среднее образование определяется в соответствии с приказом Министра просвещения РК от 27 августа 2022 года "Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей";

частный партнер 2 предоставляет образовательные услуги в рамках государственного общеобязательного стандарта образования для граждан РК на безвозмездной основе.

Как будут определять частного партнера

Для определения частного партнера 1 будет организован конкурс. Организатором конкурса выступает местный исполнительный орган.

Организатором конкурса формируется конкурсная комиссия из председателя и нечетного количества членов Комиссии не менее 7 человек.

Проведение конкурса по определению частного партнера 1 предусматривает выполнение следующих последовательных мероприятий:

размещение организатором конкурса извещения на казахском и русском языках на своем интернет-ресурсе и на веб-портале ГЧП о проведении конкурса по определению частного партнера 1 и конкурсной документации проекта ГЧП согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

проведение квалификационного отбора;

внесение конкурсной заявки потенциальным частным партнером 1, а также обеспечения конкурсной заявки;

рассмотрение Комиссией конкурсных заявок;

проведение Комиссией переговоров с потенциальным частным партнером 1, конкурсная заявка которого признана лучшей с оформлением соответствующего протокола переговоров по уточнению проекта ГЧП и условий договора ГЧП;

определение победителя конкурса.

Порядок заключения договора ГЧП

Частный партнер 1 заключает договор консорциума с частным партнером 2, самостоятельно выбранным им из Перечня частных организаций среднего образования, участвующих в реализации Национального проекта.

Договор консорциума является неотъемлемой частью договора ГЧП, при этом его условия определяются частным партнером 1 и частным партнером 2 самостоятельно, за исключением обязательных условий.

Срок заключения договора ГЧП составляет 30 календарных дней со дня подведения итогов конкурса по определению частного партнера 1.

Сторонами договора ГЧП являются государственный партнер, частный партнер 1 и частный партнер 2.

Договор ГЧП составляется на казахском и русском языках. Дополнительно договор ГЧП составляется на языках, определенных по соглашению сторон договора ГЧП.

Срок действия договора ГЧП продлевается по решению суда в порядке, определенном договором ГЧП, в следующих случаях:

задержки или приостановления проекта ГЧП в результате обстоятельств, не зависящих от сторон договора ГЧП;

приостановления проекта ГЧП в результате действий или бездействия государственного партнера и (или) государственных органов;

увеличения расходов, связанных с реализацией проекта ГЧП, в результате предъявления государственным партнером требований, не предусмотренных договором ГЧП.

Также правилами определены порядок изменения и прекращения договора ГЧП, прочие условия договора ГЧП.

В эксплуатационный период частный партнер 1 и частный партнер 2 несут солидарную ответственность за неисполнение следующих условий:

оказание образовательных услуг в рамках государственного общеобязательного стандарта образования для граждан Республики Казахстан на безвозмездной основе;

техническое обслуживание объекта ГЧП и сохранность имущества;

текущий ремонт объекта ГЧП;

оплата коммунальных платежей;

контроль за соблюдением противопожарных и санитарных норм, а также установленных законодательством РК обязательных требований, применимых к объекту ГЧП.

В случае расторжения Договора частный партнер 1 возвращает в течение 270 календарных дней в республиканский бюджет разницу между годовыми объемами подушевого нормативного финансирования организации среднего образования.

В инвестиционный период в случае неисполнения частным партнером 1 условий договора ГЧП в течение 6 последовательных месяцев государственный партнер в одностороннем порядке досрочно расторгает договор ГЧП с частным партнером 1, путем замены стороны в договоре ГЧП.

Замену частного партнера 1 производят в следующем порядке:

государственный партнер принимает решение о проведении конкурса по определению нового частного партнера 1 на следующий день после истечения 6 последовательных месяцев;

государственный партнер определяет нового частного партнера 1 по итогам конкурса, в порядке, предусмотренном главой 3 Правил. Конкурс по определению нового частного партнера 1 в рамках договора ГЧП проводится государственным партнером не более 2раз;

частный партнер 1 осуществляет возврат земельного участка государственному партнеру;

государственный партнер обращает взыскание на сумму гарантии, размещенную частным партнером 1 на эскроу-счете;

частный партнер 1 передает объект незавершенного строительства, затраты на который подлежат возмещению, согласно подпункту 8) настоящего пункта Правил, государственному партнеру;

государственный партнер заключает договор ГЧП с новым частным партнером 1;

новый частный партнер 1 перечисляет на эскроу-счет, открытый на его имя, сумму, предусмотренную подпунктом 5) пункта 8.1 приложения 9-1 к Национальному проекту;

новый частный партнер 1 заключает дополнительное соглашение к договору консорциума с частным партнером 2 о замене стороны в договоре. Обязательным условием дополнительного соглашения о замене стороны в договоре консорциума является выплата новым частным партнером 1 предыдущему частному партнеру 1, в течение 270 календарных дней, 100% от суммы капитальных затрат, произведенных предыдущим частным партнером 1 по строительству объекта ГЧП и подтвержденных актом выполненных работ, согласно ПСД;

государственный партнер передает новому частному партнеру 1 земельный участок с объектом ГЧП.

Также правилами определены существенные условия договора консорциума:

перечисление частным партнером 1 на эскроу-счет, открытый на его имя, суммы предусмотренной подпунктом 5) пункта 8.1 приложения 9-1 к Национальному проекту;

определение доли частного партнера 2 в консорциуме в размере не ниже 5%;

сохранение объекта ГЧП остается в долевой собственности частного партнера 1 и частного партнера 2 с наложением бессрочного обременения на неизменность целевого назначения объекта и соответствующего земельного участка;

перечисление частным партнером 2 частному партнеру 1 выплаты расходов на амортизацию здания в размере, рассчитанном за каждое новое ученическое место, введенное путем строительства в рамках государственно-частного партнерства, из расчета стоимости одного ученического места с учетом его проектной мощности и стоимостью строительства такого объекта по ПСД, но не более стоимости одного ученического места, определенного Национальным проектом;

определение видов, оказываемых дополнительных возмездных услуг (в том числе, но не ограничиваясь, имущественный найм, дополнительные образовательные услуги) и распределение чистого дохода между участниками консорциума;

обеспечение частным партнером 1 ввода объекта ГЧП в эксплуатацию и передачу объекта ГЧП в долевую собственность частному партнеру 2 в соответствии с условиями договора консорциума после выкупа права временного безвозмездного землепользования земельного участка либо получения его в качестве натурного гранта;

передача частным партнером 2 частному партнеру 1 права требования у оператора уполномоченного органа в области образования расходов на амортизацию здания, предусмотренных подпунктом 1) пункта 111 договора ГЧП, после заключения договора присоединения на размещение государственного образовательного заказа на среднее образование, в случае нарушения частным партнером 2 обязанности по их выплате частному партнеру 1;

заключение частным партнером 1 договора временного безвозмездного землепользования на земельный участок в соответствии с законодательством РК с возможностью досрочного выкупа права временного безвозмездного землепользования земельного участка;

оказание частным партнером 2 образовательных услуг в рамках государственного общеобязательного стандарта образования для граждан РК на безвозмездной основе;

договор консорциума заключается на срок 29 лет.

Приказ введен в действие с 18 июня 2024 года.

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