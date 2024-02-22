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Громкое заявление от акимата Алматы по поводу освещения улиц: суд поставил точку

Громкое заявление от акимата Алматы из-за освещения улиц: Суд поставил точку Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы выиграл суд второй инстанции против частного партнера-консорциума, в состав которого входят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project", сообщает Zakon.kz.

О судебном решении в пресс-службе акимата города рассказали 22 февраля 2024 года.

В ведомстве напомнили, судебные процессы между акиматом и недобросовестным частным партнером из-за проблем с освещением по городу длятся несколько лет.

Еще в октябре 2022 года решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы удовлетворен иск ГКП "Алматы Қала Жарық" о расторжении договора с частным партнером – консорциумом из трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project".

"В ноябре частным партнером была подана апелляционная жалоба. И уже в январе поставлена точка в затянувшемся деле. Постановлением судебной коллегии Алматинского городского суда от 15 января 2024 года в удовлетворении апелляционной жалобы частного партнера отказано. Решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 11 октября 2023 года по иску АКЖ о расторжении договора ГЧП оставлено без изменений".Пресс-служба акимата Алматы

Тогда суд постановил создать комиссию из представителей Управления энергетики и водоснабжения, ГКП "Алматы Кала Жарык", частного партнера, независимых экспертов по техническому аудиту и оценке для осмотра состояния объектов ГЧП и передачи их на баланс города.

По выявленным замечаниям частный партнер обязан устранить дефекты.

Однако последний игнорирует все письма государственного партнера для аудита и передачи объектов наружного освещения на баланс города.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, планируется в ближайшее время объявить конкурс для привлечения независимых экспертов, чтобы в правовом поле провести оценку и документировать имеющиеся недостатки. Тогда ГКП "Алматы Кала Жарык" сможет всецело подключиться к восстановительной работе".ГКП "Алматы Кала Жарык"

На данный момент, как отмечают в компании:

"Мы видим саботаж со стороны частного партнера: устранять дефекты и компенсировать расходы консорциум не желает".

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31 января 2024 года Ерболат Досаев, отвечая на вопросы жителей Алмалинского района, отметил, что вопрос качества наружного освещения в городе является одним из главных приоритетов. Тогда он пообещал жителям города восстановить тротуарное освещение.

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