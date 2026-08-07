В Казахстане планируют развивать медицину с помощью частных партнеров
Документ предусматривает возможность учета опыта аффилированных компаний потенциальных частных партнеров при подтверждении квалификационных требований.
В министерстве отмечают, что такой механизм соответствует международной практике и позволит расширить возможности для реализации крупных проектов – строительства многопрофильных больниц, специализированных медицинских центров и высокотехнологичных объектов здравоохранения.
Ожидается, что обновление правил повысит инвестиционную привлекательность отрасли, будет способствовать внедрению лучших мировых практик проектирования, строительства и управления медицинскими объектами.
Реализация проектов с участием компаний, обладающих необходимыми компетенциями, создаст условия для развития современной медицинской инфраструктуры, внедрения инновационных технологий и дальнейшего повышения качества медицинской помощи для граждан Казахстана.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.