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Право

В Казахстане планируют развивать медицину с помощью частных партнеров

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 09:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает возможность учета опыта аффилированных компаний потенциальных частных партнеров при подтверждении квалификационных требований.

В министерстве отмечают, что такой механизм соответствует международной практике и позволит расширить возможности для реализации крупных проектов – строительства многопрофильных больниц, специализированных медицинских центров и высокотехнологичных объектов здравоохранения.

Ожидается, что обновление правил повысит инвестиционную привлекательность отрасли, будет способствовать внедрению лучших мировых практик проектирования, строительства и управления медицинскими объектами.

Реализация проектов с участием компаний, обладающих необходимыми компетенциями, создаст условия для развития современной медицинской инфраструктуры, внедрения инновационных технологий и дальнейшего повышения качества медицинской помощи для граждан Казахстана.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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