Проблемы рынка труда Казахстана назвала Жакупова
Спикер отметила, что последние пять лет для Казахстана были периодом значительных перемен и испытаний.
"Мы пережили экономический кризис, пандемию COVID-19, а также ряд внутренних вызовов, которые существенно повлияли на рынок труда. Несмотря на все сложности, нам удалось сохранить стабильность на рынке труда. Один из ключевых показателей рынка труда – рабочая сила – показывает рост за последние пять лет на 420 тыс. человек. С одной стороны, это следствие того, что население Казахстана остается одним из наиболее "молодых" в мире. С другой – положительное влияние оказывают меры по поддержке занятости и открытию новых рабочих мест, стимулированию предпринимательской деятельности", – озвучила министр.
Жакупова подчеркнула, что несмотря на то, что рынок труда Казахстана демонстрирует стабильный рост, есть ряд уязвимостей, которые требуют от государства дальнейших усилий для обеспечения равных возможностей и повышения качества жизни граждан.
"Первое, это создание предложений на рынке труда. Государством реализуются программы, направленные на развитие предпринимательства и индустриализацию. Однако, как позывает статистика за последние десять лет, эффект от этих программ недостаточный. Несмотря на активные меры государства по стимулированию экономики, вклад частного бизнеса в создание новых рабочих мест составляет всего около 20 процентов. Это в четыре раза меньше, чем в странах ОЭСР. Соответственно, на сегодняшний день прирост рабочих мест обеспечивается низкопродуктивными отраслями и государственным сектором", – сказала она.
По ее мнению, косвенным следствием этого процесса является трехкратное отставание Казахстана по производительности труда от стран ОЭСР.
"Также важно отметить секторальную миграцию из аграрной отрасли в услуги и торговлю, что является ключевым вызовом. Второй вызов – высокий уровень неформальной занятости. В 2023 году объем фонда оплаты труда, рассчитанный по данным фактических пенсионных отчислений, составил 20 трлн тенге. В то же время, по оценкам Бюро национальной статистики, фонд оплаты труда превышает почти в два раза – 38 трлн тенге. Наибольшее расхождение данных по фонду оплаты труда наблюдается в секторах торговли, сельского хозяйства и недвижимости", – рассказала Жакупова.
С ее слов, ежемесячный мониторинг баз данных министерства показывает, что каждый четвертый трудоустроенный в рамках нацпроектов не имеет обязательных пенсионных взносов.
"Третий вызов – растущая потребность экономики в кадрах со средним профессиональным образованием. При этом мы наблюдаем несоответствие между спросом со стороны бизнеса и предложением рабочей силы. Спрос на специалистов с профессионально-техническим образованием на 70% превышает потребность в выпускниках с высшим образованием. В то время, как объем предложения рабочей силы среднего и высокого уровня квалификаций остается одинаковым", – сказала она.
Четвертым вызовом она назвала неудовлетворительное качество рабочей силы, как текущей, так и будущей.
Ранее депутат Дания Еспаева на правительственном чате раскритиковала реализуемые в стране государственные программы.