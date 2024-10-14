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Проблемы рынка труда Казахстана назвала Жакупова

Светлана Жакупова, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 11:16 Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в Мажилисе заявила, что несмотря на то, что рынок труда Казахстана демонстрирует стабильный рост, есть ряд уязвимостей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что последние пять лет для Казахстана были периодом значительных перемен и испытаний.

"Мы пережили экономический кризис, пандемию COVID-19, а также ряд внутренних вызовов, которые существенно повлияли на рынок труда. Несмотря на все сложности, нам удалось сохранить стабильность на рынке труда. Один из ключевых показателей рынка труда – рабочая сила – показывает рост за последние пять лет на 420 тыс. человек. С одной стороны, это следствие того, что население Казахстана остается одним из наиболее "молодых" в мире. С другой – положительное влияние оказывают меры по поддержке занятости и открытию новых рабочих мест, стимулированию предпринимательской деятельности", – озвучила министр.

Жакупова подчеркнула, что несмотря на то, что рынок труда Казахстана демонстрирует стабильный рост, есть ряд уязвимостей, которые требуют от государства дальнейших усилий для обеспечения равных возможностей и повышения качества жизни граждан.

"Первое, это создание предложений на рынке труда. Государством реализуются программы, направленные на развитие предпринимательства и индустриализацию. Однако, как позывает статистика за последние десять лет, эффект от этих программ недостаточный. Несмотря на активные меры государства по стимулированию экономики, вклад частного бизнеса в создание новых рабочих мест составляет всего около 20 процентов. Это в четыре раза меньше, чем в странах ОЭСР. Соответственно, на сегодняшний день прирост рабочих мест обеспечивается низкопродуктивными отраслями и государственным сектором", – сказала она.

По ее мнению, косвенным следствием этого процесса является трехкратное отставание Казахстана по производительности труда от стран ОЭСР.

"Также важно отметить секторальную миграцию из аграрной отрасли в услуги и торговлю, что является ключевым вызовом. Второй вызов – высокий уровень неформальной занятости. В 2023 году объем фонда оплаты труда, рассчитанный по данным фактических пенсионных отчислений, составил 20 трлн тенге. В то же время, по оценкам Бюро национальной статистики, фонд оплаты труда превышает почти в два раза – 38 трлн тенге. Наибольшее расхождение данных по фонду оплаты труда наблюдается в секторах торговли, сельского хозяйства и недвижимости", – рассказала Жакупова.

С ее слов, ежемесячный мониторинг баз данных министерства показывает, что каждый четвертый трудоустроенный в рамках нацпроектов не имеет обязательных пенсионных взносов.

"Третий вызов – растущая потребность экономики в кадрах со средним профессиональным образованием. При этом мы наблюдаем несоответствие между спросом со стороны бизнеса и предложением рабочей силы. Спрос на специалистов с профессионально-техническим образованием на 70% превышает потребность в выпускниках с высшим образованием. В то время, как объем предложения рабочей силы среднего и высокого уровня квалификаций остается одинаковым", – сказала она.

Четвертым вызовом она назвала неудовлетворительное качество рабочей силы, как текущей, так и будущей.

Ранее депутат Дания Еспаева на правительственном чате раскритиковала реализуемые в стране государственные программы.

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