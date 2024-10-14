Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На что чаще всего жалуются родители дошкольников в Казахстане

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 13:17 Фото: pexels
Чаще всего казахстанские родители жалуются на грубое отношение к дошкольникам в детских садах, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила на брифинге в СЦК 14 октября 2024 года директор департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения Манара Адамова, с начала года в сфере дошкольного образования имело место 17 нарушений.

В 10 случаях воспитатели были уволены. В 2023 году в дошкольных учреждениях выявили 38 нарушений.

"Если учитывать, что у нас 11 600 организаций, то это незначительная доля. Каждый такой случай на контроле. Для профилактики нарушений мы специально разработали листы наблюдений для методистов, психологов и педагогов. Ежедневно достаточно 10-15 минут наблюдений в каждой группе", – сказала Манара Адамова.

После сбора информации в случае конфликтных ситуаций проводятся совместные тренинги с родителями. По итогам родители либо прощают педагогов, либо государственные органы наказывают воспитателей. В тяжелых случаях полицейские возбуждают уголовные дела.

"Родители в основном жалуются на грубое отношение. Но, если ребенок плачет или не в настроении, это не всегда зависит от воспитателя. Не надо забывать, что настроение у него складывается в семье, рядом с близкими", – отметила она.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 13:17
Специальное мобильное приложение будет помогать казахстанцам воспитывать детей
, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 13:17

Ранее детский омбудсмен прокомментировала избиение ребенка в детсаду Шымкента.

Читайте также

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление
Аймагамбетов: Статистика по трудоустройству заставляет сомневаться в законах арифметики
Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Актау с высоты птичьего полета напомнил старинный замок
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Какие профессии будут востребованы в Казахстане
Бауыржан Муканов
Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Национальная гвардия Республики Казахстан, нацгвардия РК
Нацгвардейцы будут патрулировать Талгар для охраны общественного порядка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: