На что чаще всего жалуются родители дошкольников в Казахстане

Чаще всего казахстанские родители жалуются на грубое отношение к дошкольникам в детских садах, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила на брифинге в СЦК 14 октября 2024 года директор департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения Манара Адамова, с начала года в сфере дошкольного образования имело место 17 нарушений.

В 10 случаях воспитатели были уволены. В 2023 году в дошкольных учреждениях выявили 38 нарушений.

"Если учитывать, что у нас 11 600 организаций, то это незначительная доля. Каждый такой случай на контроле. Для профилактики нарушений мы специально разработали листы наблюдений для методистов, психологов и педагогов. Ежедневно достаточно 10-15 минут наблюдений в каждой группе", – сказала Манара Адамова.

После сбора информации в случае конфликтных ситуаций проводятся совместные тренинги с родителями. По итогам родители либо прощают педагогов, либо государственные органы наказывают воспитателей. В тяжелых случаях полицейские возбуждают уголовные дела.

"Родители в основном жалуются на грубое отношение. Но, если ребенок плачет или не в настроении, это не всегда зависит от воспитателя. Не надо забывать, что настроение у него складывается в семье, рядом с близкими", – отметила она.

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