В Минтруда предлагают освободить от призыва в армию студентов колледжей

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, как можно решить проблему нехватки кадров на рынке труда. Одна из мер, по ее мнению, касается юношей призывного возраста, сообщает Zakon.kz.

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