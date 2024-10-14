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В Минтруда предлагают освободить от призыва в армию студентов колледжей

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 15:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, как можно решить проблему нехватки кадров на рынке труда. Одна из мер, по ее мнению, касается юношей призывного возраста, сообщает Zakon.kz.

Жакупова сообщила, что сейчас юношей, которые окончили колледжи, сразу же призывают в армию.

"Им исполняется 19 лет и их сразу же призывают в армию. Мы предлагаем не забирать их в армию, наоборот, трудоустроить их, дать им возможность набраться опыта и открыть военные кафедры, чтобы они там могли пройти среднесрочную подготовку, но при условии, что они будут работать", – сказала она.

24 июня 2024 года Светлана Жакупова на заседании правительства предложила освободить от призыва технических специалистов.

9 октября 2024 года официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин высказался о возможности отказа от срочной службы в армии.

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