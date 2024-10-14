Аймагамбетов: Статистика по трудоустройству заставляет сомневаться в законах арифметики

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на правительственном часе 14 октября рассказал, как можно решить проблемы рынка труда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он задался вопросом, как при том, что каждый год в Казахстане трудоустраивают, по данным властей, по миллиону человек, безработица остается такая же.

"Этими темпами проблема безработных и самозанятых должна была быть давно уже решена. Вообще, когда говорим о статистике по трудоустройству, невольно начинаешь сомневаться в законах арифметики. По итогам 2023 года трудоустроено составило 963 тыс. человек, но парадокс в том, что при этом число безработных составляет всего 445 тыс. человек. Вопросов много. Сегодня емкость рынка труда Казахстана ограничена. Ежегодно на рынок выходило около 200 тыс. человек, сейчас уже 250 тыс., а через пять лет будет уже 350 тыс. По оценке экспертов, к 2030 году мы ожидаем сильное давление на рынок", – заявил он.

По словам депутата, все это указывает на системные проблемы. В том числе на ведомственную разобщенность.

"Проблема также и в том, что именно госсектор, а не бизнес обеспечивает порядка 50% всей занятости в нашей стране или около 70% всех рабочих мест. Вопреки всем мерам господдержки, триллионным кредитам и триллионным налоговым льготам, частный капитал в виде частных юрлиц и ИП генерирует только 2,8 млн рабочих мест, или только 33% занятости. Кроме того, значительная часть рабочих мест являются временными и с низкой заработной платой. Это очень тревожный показатель", – считает мажилисмен.

В этой связи он предлагает при выделении бюджетных кредитов учитывать не только сам факт создания рабочих мест, но стоимость создания одного места, влияние на производительность, сложность и качество. Кроме того, установить требования по обязательному созданию рабочих мест, а также обучению и трудоустройству местной молодежи для всех, кто открывает новое производство или реализует инвестиционный проект с одновременным предоставлением для них налоговых преференций и льгот.

"Также нет адекватной оценки доли мигрантов на рынке труда. Не говоря уже о релокантах... Мы должны начать управлять трудовой миграцией. Мы также почти не занимаемся трудовыми и социальными правами наших граждан, выезжающих на работу в другие страны... По разным подсчетам, около 200 тыс. наших граждан работают в ЕАЭС, а это фактически целая отрасль. ⁠Много наших соотечественников нелегально трудятся в Южной Корее, причем не на высококвалифицированных работах, а на низкоквалифицированных. Или же в Англии собирают клубнику. Сколько их и почему эти факторы не учитываются в нашей статистике занятости, мы не знаем. Надо понять и принять объективную действительность: наши граждане выезжают на трудоустройство в зарубежные страны и эта тенденция будет набирать обороты", – отметил Аймагамбетов.

Он предлагает особую роль в подготовке кадров отдать колледжам. Для этого необходимо завершить их материально-техническое оснащение, увеличить стоимость гранта и учесть в методике расчета стоимости обучения затраты на практическую работу, расходные материалы и оборудование.

"Предлагаем предоставить возможность учащимся 10-11 классов по своему выбору параллельно обучаться в колледжах. Это позволит выпускнику школы после завершения 11-го класса получить как аттестат, так и диплом с конкретной квалификацией, а также исключить двойное изучение базовых дисциплин и сориентировать выпускника для нужд экономики", – резюмировал депутат.

Ранее депутат Дания Еспаева заявила, что проблема молодежной безработицы в Казахстане будет только усугубляться.

14 октября 2024 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила перечень новых профессий, которые будут востребованы в Казахстане.