Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
По мнению экспертов, к этим знакам относятся Козероги, Близнецы и Рыбы.
Козерог
Представители стихии Земли обладают двойственной натурой: сегодня они за вас горой, а завтра – повернутся спиной. Козероги уверены в том, что все вокруг обязаны потакать их капризам. Кроме того, они совершенно не умеют хранить тайны, и пользуются доверенными секретами ради своей выгоды.
Близнецы
Людей данного зодиакального знака трудно обидеть. Однако если вам все-таки удастся это сделать, будьте готовы получить сдачу. Они, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", будут рады сладкой мести, и сделают все, чтобы изрядно испортить настроение обидчику.
Рыбы
Эти безмятежные мечтатели могут совершить подлый поступок с отговоркой вроде: "Ничего личного, только бизнес". Все дело в том, что для Рыб данная фраза работает практически всегда. Дружба и хорошие отношения с представителями этого знака зодиака завершаются там, где возникают конкуренция и столкновение интересов.
Ранее сообщалось, что легкомысленными могут быть не только женщины. Астрологи назвали самых наивных мужчин по знаку зодиака. К примеру, Тельцов легко обвести вокруг пальца, Раки часто остаются без финансов, Рыбами без усилий можно манипулировать.
Кроме того, каждый знак зодиака в той или иной степени испытывает чувство зависти. Есть те, для кого чужие успехи являются мотивацией. Но есть и те, кого мысль о том, что на свете существует кто-то лучше них, сводит с ума. Астрологи уверено заявляют, что именно Львы, Скорпионы и Стрельцы особенно подвержены зависти.