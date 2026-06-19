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Общество

Реформа пенсионной системы в Казахстане: что предлагают ввести

обсуждение реформы пенсионной системы, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 09:13 Фото: gov.kz
Министерство труда и социальной защиты населения создало специальную рабочую группу с участием представителей государственных органов, экспертного сообщества и профильных организаций для обсуждения вопроса реформирования пенсионной системы, сообщает Zakon.kz.

На расширенном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева участники группы обсудили представленные концептуальные подходы к модернизации пенсионной системы.

"Участники совещания уделили особое внимание социальным гарантиям, вопросам обеспечения адекватного уровня выплат для различных категорий граждан и необходимости учета долгосрочных демографических трендов", – отметили в министерстве 19 июня 2026 года.

Эксперты и профильные институты представили ряд концептуальных подходов к модернизации системы, каждый из которых направлен на повышение ее эффективности.

В частности:

  • Государственный фонд социального страхования предложил подход по внедрению системы социальной пенсионной выплаты, основанной на среднемесячном доходе относительно медианной зарплаты и трудовом стаже участия. Модель ориентирована на отход от рисков исключительно накопительной системы и внедрение принципов солидарности и предсказуемости выплат.
  • Единый накопительный пенсионный фонд представил модель, где 4% от взносов работодателя направляются на индивидуальный лицевой счет гражданина, а 1% – в солидарный (страховой) компонент. Это решение позволит гарантировать финансовую поддержку на протяжении всей жизни, независимо от ее продолжительности, обеспечивая гражданам стабильные выплаты в долгосрочной перспективе.
  • Параллельно рассматривается предложение депутата Сената Амангельды Нугманова, предусматривающее установление обязательного 40-летнего трудового стажа как одного из условий выхода на пенсию. Для граждан, занятых в бюджетной сфере и превысивших данный порог, предлагается предусмотреть возможность гибкого определения срока выхода на пенсию.
"В обсуждениях указанных подходов участие принимают признанные эксперты, в том числе председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы при ООН Алихан Байменов, а также Болат Жамишев, Ораз Жандосов и Елена Бахмутова", – добавили в Минтруда.

Там подчеркнули, что все представленные предложения находятся на стадии обсуждения и в настоящее время носят консультативно-рекомендательный характер.

Окончательные решения по вопросам дальнейшего реформирования пенсионной системы будут приниматься по итогам всесторонней проработки, включая оценку финансовой устойчивости, социальной эффективности и возможных последствий для граждан.

"Все поступившие предложения рассматриваются с точки зрения их финансовой обоснованности, социальной справедливости и практической реализуемости", – отметила директор Департамента социального обеспечения и социального страхования Данара Кайролла.

В министерстве напомнили, что в Казахстане уже реализуется комплекс мер по совершенствованию пенсионного обеспечения. Так, с 1 января 2026 года размеры базовой и солидарной пенсий были проиндексированы на 10%, также в текущем году увеличен максимальный размер базовой пенсии со 110% до 118% от прожиточного минимума, в 2027 году размер будет увеличен до 120% от прожиточного минимума. Кроме того, продолжается поэтапное повышение ставок обязательных пенсионных взносов работодателей: в 2026 году их размер составляет 3,5% от дохода работника с последующим увеличением до 5% к 2028 году.

18 июня министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената рассказал о двух предложенных вариантах реформирования пенсионной системы и о том, какой, по его мнению, выглядит более правильным.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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