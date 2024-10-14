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Будут ли в Казахстане возвращать статью "за тунеядство"

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 16:17 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса объяснила свое предложение законодательно ужесточить наказание за отказ от работы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр предложила законодательно рассмотреть вопросы об отказе от работы. По ее мнению, сегодня уже предпосылки этих норм есть.

"Если человек претендует на меры господдержки, например, в рамках назначения адресной социальной помощи (АСП), то соответственно лицо, которое отказалось от работы, которую ему предоставили, мы же даем возможность – назначаем АСП и еще плюс даем работу, а он говорит, не буду работать, буду получать только АСП. А мы ему говорим, извините, тогда АСП назначаться не будет. Эти вещи у нас уже есть и нужно будет рассмотреть иные формы", – озвучила она.

Она добавила, что статью "за тунеядство" Минтруда возвращать не намерено.

"Нет, конечно. Это свободный рынок. (...) Если человек претендует на меры государственной поддержки, то он должен пройти социальный аудит. Это декларация всех доходов и расходов. Мы работаем над этим вопросом и в ближайшее время законодательно это будет закреплено. Социальный аудит как раз и покажет, нуждается ли человек в работе, поддержках, выплатах или нет", – дополнила Светлана Жакупова.

Ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев заявил, что люди в Казахстане получают пособия и из-за этого не хотят работать. В ответ министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы.

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