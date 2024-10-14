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Полиция Алматы тщательно проверит рынки, стройки, учебные заведения

Алматы, ОПМ Нелегал, полиция проверит рынки, стройки и учебные заведения, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 17:56 Фото: ДП Алматы
В Алматы с 14 по 18 октября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2024", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДП города, цель ОПМ – выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

В первый день отработки на нескольких строительных объектах города выявили трудовых мигрантов, граждан стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Данные граждане находились в стране с грубым нарушением миграционного законодательства. Вышеуказанные лица привлечены к административной ответственности и по решению суда будут выдворены за пределы страны. В рамках отработки подразделения полиции проверят частные строительные площадки, рынки, места общепита, учебные заведения, а также новостройки, где велика вероятность использования иностранной рабочей силы", – сообщил заместитель начальника Управления миграционной полиции ДП города Алматы Бауржан Оспанов.

9 октября полиция Алматы отчитывалась о выявлении в городе нелегалов из Африки.

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