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Общую заработную плату всех госслужащих озвучили в Минфине

Общая зарплата всех госслужащих, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 12:06 Фото: senate.parlam.kz
Министр финансов Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 19 марта рассказал, сколько средств выделяется из бюджета на зарплаты чиновникам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ заявили, что за 10 лет в Казахстане сильно увеличился штат чиновников. Они поинтересовались, во сколько обходится налогоплательщикам содержание госаппарата.

"Я могу сказать по заработной плате всего госаппарата – 1 трлн 32 тыс. тенге в год вся заработная плата всех госслужащих, в том числе содержание военных", – сказал министр финансов.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков при этом отметил, что в 2022 году в Казахстане оптимизировали штатную численность госслужащих – было сокращение на 15%.

"Предполагалось, что в 2022 году будет сокращение еще на 10%, но, если вы помните, глава государства отметил, что на тот момент численность госслужащих была оптимальная, поэтому решение о сокращении 10% штатной численности приостановили", – добавил он.

19 января сообщалось, что в Казахстане смягчили график работы чиновников.

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