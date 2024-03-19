Общую заработную плату всех госслужащих озвучили в Минфине

Министр финансов Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 19 марта рассказал, сколько средств выделяется из бюджета на зарплаты чиновникам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ заявили, что за 10 лет в Казахстане сильно увеличился штат чиновников. Они поинтересовались, во сколько обходится налогоплательщикам содержание госаппарата.



"Я могу сказать по заработной плате всего госаппарата – 1 трлн 32 тыс. тенге в год вся заработная плата всех госслужащих, в том числе содержание военных", – сказал министр финансов.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков при этом отметил, что в 2022 году в Казахстане оптимизировали штатную численность госслужащих – было сокращение на 15%.

"Предполагалось, что в 2022 году будет сокращение еще на 10%, но, если вы помните, глава государства отметил, что на тот момент численность госслужащих была оптимальная, поэтому решение о сокращении 10% штатной численности приостановили", – добавил он.

19 января сообщалось, что в Казахстане смягчили график работы чиновников.