Основные причины пожаров в домах Казахстана назвали в МЧС
Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета противопожарной службы Канат Доспаев на брифинге 15 октября 2024 года рассказал, как можно минимизировать риски пожаров в жилых домах, сообщает Zakon.kz.
Спикер отметил, что пожарные проводят подворовые обходы для профилактики пожаров.
"Подворовыми обходами охвачено свыше 220 тыс. домов. Нарушения, выявляемые в жилом секторе, практически везде одинаковые – это неочищенные дымоходы, неисправные электросети и отопительные печи", – сказал он.
Между тем, по его данным, специальные датчики, фиксирующие опасную концентрацию угарного газа в воздухе, спасли жизнь 245 человек.
В МЧС просят казахстанцев соблюдать простые правила пожарной безопасности:
- следить за исправностью электрических приборов и сетей;
- использовать только исправное отопительное и электрическое оборудование;
- не включать одновременно несколько приборов большой мощности и не перегружать тем самым электросеть;
- очищать дымоходы от сажи. Рекомендуется чистку проводить раз в месяц;
- не перекаливать печь и своевременно заделывать трещины;
- не сушить на печи и рядом с ней одежду и предметы;
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- не допускать игр детей с огнем, не разрешать и не доверять детям растопку печей.
11 октября 2024 года акмолинские пожарные предотвратили взрыв и эвакуировали людей во время пожара.
14 октября двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.
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