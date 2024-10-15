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Основные причины пожаров в домах Казахстана назвали в МЧС

Частный сектор, пожар, частный дом, пожарные, полицейские, пожарная служба, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, полиция, полицейский, пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:41 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета противопожарной службы Канат Доспаев на брифинге 15 октября 2024 года рассказал, как можно минимизировать риски пожаров в жилых домах, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что пожарные проводят подворовые обходы для профилактики пожаров.

"Подворовыми обходами охвачено свыше 220 тыс. домов. Нарушения, выявляемые в жилом секторе, практически везде одинаковые – это неочищенные дымоходы, неисправные электросети и отопительные печи", – сказал он.

Между тем, по его данным, специальные датчики, фиксирующие опасную концентрацию угарного газа в воздухе, спасли жизнь 245 человек.

В МЧС просят казахстанцев соблюдать простые правила пожарной безопасности:

  • следить за исправностью электрических приборов и сетей;
  • использовать только исправное отопительное и электрическое оборудование;
  • не включать одновременно несколько приборов большой мощности и не перегружать тем самым электросеть;
  • очищать дымоходы от сажи. Рекомендуется чистку проводить раз в месяц;
  • не перекаливать печь и своевременно заделывать трещины;  
  • не сушить на печи и рядом с ней одежду и предметы;
  • не оставлять непотушенные сигареты и спички;
  • не допускать игр детей с огнем, не разрешать и не доверять детям растопку печей.

11 октября 2024 года акмолинские пожарные предотвратили взрыв и эвакуировали людей во время пожара.

14 октября двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.

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