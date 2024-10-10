Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акмолинские пожарные предотвратили взрыв и эвакуировали людей во время пожара

пожар в жилом доме в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 01:38 Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Акмол Целиноградского района по ул. Гагарина в квартире на третьем этажа пятиэтажного жилого дома загорелась мебель и домашние вещи, сообщает Zakon.kz.

Пожар охватил площадь в 20 кв. м.

"Спасатели МЧС по лестничному маршу эвакуировали семь человек, вынесли один газовый баллон безопасное место и ликвидировали пожар. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе министерства.

Причина пожара устанавливается.

газовый баллон вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 01:38

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что пожар в Костанайской области потушили при помощи авиации.

Читайте также

в захламленной квартире нашли тело 84-летней павлодарки
В Павлодаре пенсионерку нашли мертвой в квартире среди сотен килограммов мусора
Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: