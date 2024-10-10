Акмолинские пожарные предотвратили взрыв и эвакуировали людей во время пожара
Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Акмол Целиноградского района по ул. Гагарина в квартире на третьем этажа пятиэтажного жилого дома загорелась мебель и домашние вещи, сообщает Zakon.kz.
Пожар охватил площадь в 20 кв. м.
"Спасатели МЧС по лестничному маршу эвакуировали семь человек, вынесли один газовый баллон безопасное место и ликвидировали пожар. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе министерства.
Причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что пожар в Костанайской области потушили при помощи авиации.
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