Акмолинские пожарные предотвратили взрыв и эвакуировали людей во время пожара

Фото: пресс-служба МЧС РК

В селе Акмол Целиноградского района по ул. Гагарина в квартире на третьем этажа пятиэтажного жилого дома загорелась мебель и домашние вещи, сообщает Zakon.kz.

Пожар охватил площадь в 20 кв. м. "Спасатели МЧС по лестничному маршу эвакуировали семь человек, вынесли один газовый баллон безопасное место и ликвидировали пожар. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе министерства. Причина пожара устанавливается. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что пожар в Костанайской области потушили при помощи авиации. Читайте также В Павлодаре пенсионерку нашли мертвой в квартире среди сотен килограммов мусора

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