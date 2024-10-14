Двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске

Фото: пресс-служба МЧС РК

14 октября во втором микрорайоне Степногорска загорелись автомобиль и гараж. В результате пожара двое мужчин 22 и 33 лет получили ожоги, сообщает Zakon.kz.

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