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Законодательство РК

Двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске

пожар в гараже, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 23:36 Фото: пресс-служба МЧС РК
14 октября во втором микрорайоне Степногорска загорелись автомобиль и гараж. В результате пожара двое мужчин 22 и 33 лет получили ожоги, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать на площади 10 кв. м.

"В результате пожара получили ожоги І и ІІ степени и госпитализированы мужчины 1991 и 1996 годов рождения. Причина пожара уточняется. ДЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее сообщалось, что крупный пожар тушат в Туркестанской области.

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